Verona Rugby, Doorey nuovo allenatore. Zanichelli rimane direttore sportivo

«Dare una scossa all'ambiente, allo spogliatoio e alla squadra». La presidente del Verona Rugby Raffaella Vittadello ha motivato così il passaggio di consegne sulla panchina della prima squadra. Antonio Zanichelli non sarà più l'allenatore e si dedicherà a tempo pieno alla direzione sportiva del club. La guida tecnica del Verona Rugby è stata affidata a Grant Doorey.

Rimescolamento di ruoli anche tra gli assistenti all'allenatore. Zane Ansell prende il posto di Luke Mahoney come coach della mischia. Mahoney siederà sulla panchina dell'Under 18 e farà parte dello staff tecnico dell'accademia veronese.

«Stiamo vivendo un momento delicato in campionato - ha aggiunto Vittadello - Abbiamo preso questa decisione in comune accordo con i tecnici coinvolti e riponiamo piena fiducia in tutti loro».

È stata una scelta condivisa per il bene del club e della squadra - ha confermato Zanichelli - Abbiamo voluto portare qualcosa di nuovo. In aggiunta a questo, ci siamo resi conto che sarebbe stato difficile per me, in questo momento, continuare a ricoprire il duplice ruolo di allenatore e direttore sportivo. Si è colta quindi l'occasione, anticipando la messa in pratica di una decisione già concordata da tempo con la proprietà. Avere la possibilità di occuparmi a tempo pieno della direzione sportiva del Verona Rugby rappresenta per me un onore e una sfida di grande interesse.