Manca solo l'ufficialità, vicina la firma di Filip Djordjevic al Chievo Verona

Manca solo l'annuncio ufficiale da parte della società gialloblu. L'affare dovrebbe concludersi con le visite mediche e l'imminente firma sul contratto. Filip Djordjevic non è più un giocatore della Lazio. L'attaccante si è svincolato dal club biancoceleste ed è pronto a legarsi per i prossimi tre anni al Chievo Verona, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport.

Djordjevic andrà quindi a rinforzare il reparto offensivo della società clivense, che ha dovuto salutare Roberto Inglese ma che ha riconfermato la fiducia a Mariusz Stepinski. Rinnovato anche il rapporto con il tecnico Lorenzo D'Anna e con il direttore sportivo Giancarlo Romairone. Mentre per la difesa non sono stati rinnovati i contratti a due senatori come Dario Dainelli e Massimo Gobbi. A centrocampo c'è una trattativa in corso tra il Chievo e Cagliari per Lucas Castro. Il giocatore gialloblu è un fedelissimo di Rolando Maran, che dopo l'esonero arrivato quasi alla fine della scorsa stagione si siederà sulla panchina sarda. Forte è dunque il richiamo di Maran da Cagliari per Castro, ma il Chievo non è disposto a fare sconti.