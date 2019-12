Trapani - Chievo Verona 1-0 | Gialloblu smarriti, la decide Evacuo

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo

4' Cross basso di Del Prete per Pettinari, la difesa del Chievo copre e Semper blocca.

7' Primo tiro in porta del Chievo. Triangolo a centrocampo tra Meggiorini e Vignato che crea spazio al trequartista. Vignato corre fino al limite dell'area e tira di sinistro. Carnesecchi para senza problemi.

10' Corner sul primo palo del Trapani, Fornasier la gira di testa e Semper ben piazzato neutralizza in due tempi.

11' Primo scatto di Biabiany che brucia Dickmann, ma il suo cross finisce tra le braccia di Semper.

12' Calcio di punizione di Esposito. La palla spiove in area, ma Carnesecchi respinge con i pugni.

21' Gioco di prestigio di Grillo sulla fascia sinistra. Il difensore scarica su Pettinari che punta Vaisanen nell'area del Chievo e libera il destra. Semper si distende e devia in angolo.

23' Serie di calci d'angolo del Trapani. Nell'ultimo la palla viene rimpallata davanti alla porta gialloblu. Fornasier è spalle alla porta ma si gira colpendo di sinistro, ma spedisce fuori.

33' Palla persa da Vaisanen. Il recupero è di Evacuo che serve Biabiany. Il francese supera Esposito e poi con un cambio di direzione entra in area e tira col sinistro. Blocca Semper.

34' GOL DEL TRAPANI! Segna Evacuo. L'attaccante del Trapani si nasconde tra Vaisanen e Dickmann sul secondo palo dove riceve un cross di Corapi. Il colpo di testa di Evacuo è preciso verso l'angolo basso alla destra di Semper. Il portiere del Chievo non ci arrivo ed è 1-0.

36' Cross di Vignato, la difesa del Trapani respinge. Recupera Garritano che tira, ma non trova la porta.

40' Missile da fuori area di Pettinari, Semper respinge.

45'+1 Lancio lungo della difesa siciliana, respinta alta di testa da parte di Cesar, la palla resta buona per il sinistro al volo di Pettinari che è potente ma non preciso.

45'+2 Su una palla persa del Trapani, Vignato può avanzare verso la porta avversaria. Il suo assist per Rodriguez viene intercettato, poi Cesar recupera e Vignato prova la soluzione personale ma il suo tiro è respinto da Scognamillo.



Secondo tempo

51' Djordjevic, entrato nell'intervallo, prova a fare la sponda per Meggiorini su cross di Vignato. Il Trapani si salva.

60' Svirgolata di Corapi da buona posizione su assist di un Evacuo trovato da Moscati. Palla altissima.

61' Azione ben orchestrata del Chievo. La difesa del Trapani respinge un tiro di Meggiorini, la palla arriva a Dickmann che scatta palla al piede e da posizione defilata tira, ma il suo diagonale non inquadra la porta.

73' Lancio di Dickmann, Ceter prolunga di testa ma non c'è nessuno che scatta e Carnesecchi prende con le mani.

78' Traversone di Esposito da calcio di punizione, troppo lungo per tutti e Carnesecchi s'impossessa della palla. La punizione è stata fischiata per un fallo di Evacuo su Cesar. Il fallo ha costretto Cesar ad uscire dal campo per uno stiramento. Il Chievo però ha finito i cambi e quindi gioca in dieci contro undici.

79' Bel cross di Dickmann per Meggiorini che prova ad anticipare Carnesecchi in uscita. Il portiere del Trapani ferma la palla con le mani in due tempi.

83' Palla recuperata da Luperini che lascia Moscati il contropiede. Assist di Moscati per Evacuo che nell'uno contro uno con Vaisanen riesce ad incrociare con il sinistro. Palla fuori.

85' Doppia occasione per il Chievo su due cross di Vignato. Il primo suggerimento viene respinto in qualche modo dalla difesa del Trapani che contiene la fisicità di Ceter e Djordjevic. La seconda opportunità invece viene sfiorata da Ceter ma troppo poco per ingannare Carnesecchi che blocca.

89' Corner per il Chievo. Cross sul primo palo, Meggiorini di testa, Carnesecchi risponde d'istinto, poi Dickmann tira alto.

90' Sul capovolgimento di fronte Colpani prova il colpo del ko con un sinistro sul primo palo. Semper si rifugia in angolo.

90'+3 Altra occasione in contropiede per Colpani. La sua conclusione è però chiusa all'ultimo dal ritorno di Vaisanen.

IL TABELLINO

Trapani - Chievo Verona 1-0

Marcatori: Evacuo.

Trapani (4-3-3): Carnesecchi; Grillo, Fornasier, Scognamillo, Del Prete; Moscati, Taugourdeau, Corapi (72', Luperini); Biabiany (38', Ferretti), Evacuo (86', Colpani), Pettinari.

A disposizione: Cauz, Pagliarulo, Minelli, Candela, Scaglia, Tulli, Nzola, Dini, Stancampiano.

Allenatore: Francesco Baldini.

Chievo Verona (4-3-1-2): Semper; Dickmann, Vaisanen, Cesar, Cotali; Segre (58', Bertagnoli), Esposito, Garritano (71', Ceter); Vignato; Meggiorini, Rodriguez (46', Djordjevic).

A disposizione: Leverbe, Colley, Frey, Brivio, Di Noia, Obi, Pucciarelli, Nardi, Pavoni.

Allenatore: Michele Marcolini.

Arbitro: Simone Sozza.

Ammoniti: Scognamillo, Cesar.