Pisa - Chievo Verona 0-1 | Meggiorini segna il vantaggio ma poi si fa male

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo

4' Siega si guadagna un calcio di punizione da ottima posizione. Gucher calcia di potenza da ferma, Semper ripara in angolo.

7' Fraseggio in area avversaria tra Giaccherini, Garritano e Ceter; Benedetti intercetta e si rifugia in rimessa laterale.

9' CHIEVO IN VANTAGGIO. Lancio lungo di Leverbe che trova Giaccherini in posizione regolare. Con una finta, Giaccherini riesce a crossare con calma, trovando Meggiorini che in semi-rovesciata segna lo 0-1.

10' Pisa cerca subito il pareggio. Calcio piazzato di Gucher, Benedetti per due volte prova la conclusione ma non trova la porta del Chievo.

14' Assist di Masucci per Vido, che sbaglia il controllo e permette a Leverbe di intervenire.

16' Cross di Pinato per Masucci, contrastato da Cesar. Masucci chiede il rigore, ma l'arbitro vede un suo tocco di mano e fischia in favore del Chievo.

19' Nel rincorrere un pallone, Meggiorini sente un strappo muscolare sulla gamba sinistra. Marcolini è costretto al cambio, entra Djordjevic.

21' Calcio d'angolo di Esposito che trova Giaccherini al limite dell'area del Pisa. Tiro basso di Giaccherini, Gori para.







Secondo tempo

IL TABELLINO

PISA - CHIEVO VERONA 0-1

Marcatori: Meggiorini

Pisa (4-3-1-2): Gori; Birindelli, Benedetti, Caracciolo, Lisi; Gucher, Marin, Pinato; Siega; Masucci, Vido.

A disposizione: Perilli, Dekic, Pisano, Belli, Pompetti, Moscardelli, Soddimo, Minesso, De Vitis, Marconi, Fabbro, Perazzolo.

Allenatore: Luca D'Angelo.

Chievo Verona (4-3-1-2): Semper; Dickmann, Leverbe, Cesar, Renzetti; Segre, Esposito, Giaccherini; Garritano; Meggiorini (19', Djordjevic), Ceter.

A disposizione: Pavoni, Nardi, Ongenda, Vaisanen, Karamoko, Frey, Vignato, Morsay, Rigione, Grubac, Zuelli.

Allenatore: Michele Marcolini.

Arbitro: Federico Dionisi.

Ammoniti: Dickmann.

Espulsi: