DIRETTA Juve Stabia - Chievo Verona 0-2 | Torna al gol Djordjevic

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo Tempo

1' Tiro cross di destro di Bifulco che taglia tutta l'area del Chievo. Nessun compagno interviene per la deviazione e la palla si spegne fuori.

10' Nei primi dieci minuti nessun tiro del Chievo, impreciso nei passaggi in profondità. Nei cross, invece, è ben posizionata la difesa campana.

12' Di Mariano da destra serve al centro Mallamo che al limite dell'area avversaria si alza la palla con lo stop di sinistro e tira alto di destro.

15' Su cross lungo di Vignato, Giaccherini è libero nell'area della Juve Stabia, ma controlla male e non riesce a tirare.

18' Un passaggio sbagliato di Leverbe regala una ripartenza alla Juve Stabia, che va al tiro dalla distanza con Calò. Palla alta.

19' Primo tiro in porta del Chievo. Garritano sbuca sul secondo palo su cross lungo dalla destra di Djordjevic. Garritano si coordina bene e incrocia di sinistro. Provedel si rifugia in angolo.

20' Chievo sfortunato. Destro a giro da fuori area di Esposito, liberato da Giaccherini. La palla sbatte sul palo, rimpalla su Provedel ed esce fuori, sfiorando il palo. È solo angolo per i veronesi che però in due minuti sono andati vicinissimi al gol.

25' Cooling break. L'arbitro concede un attimo di riposo alle due squadre, visto il caldo che si soffre nello stadio di Castellammare di Stabia. Meglio la Juve Stabia nel primo quarto d'ora. Ma ad andar più vicino al gol è stato il Chievo con Garritano ed Esposito.

32' GOL DEL CHIEVO! DJORDJEVIC. Errore di Tonucci che sbaglia il retropassaggio al portiere. Djordjevic si appropria del pallone ed ha campo libero fino alla porta avversaria. Troest contrasta l'attaccante dei veronesi entrato in area, ma non lo sposta. Il tiro di sinistro di Djordjevic è forte e Provedel in uscita non può far nulla per intercettarlo. La sfera sbatte sulla traversa e poi entra dentro. 1-0 per il Chievo.

33' Giaccherini riceve un passaggio ma si ferma per un dolore al polpaccio sinistro. Pochi minuti e poi uscirà dal campo. Al suo posto Ceter. Notizia pessima per Aglietti, perché l'infortunio del capitano sembra grave.

40' Semper blocca un bel cross di Bifulco, bravo a smarcarsi.

41' Ripartenza del Chievo, finalizzata Vignato che con uno spunto libera il sinistro di Segre che finisce fuori.

42' Ancora un'ottima idea di Vignato sulla sinistra. Il suo passaggio rasoterra nell'area della Juve Stabia potrebbe essere buono per Ceter che finge di tirare e lascia scorrere la palla. Il suggerimento di Vignato arriva così di nuovo a Segre che da una posizione favorevole può tirare al volo forte di destro, ma ancora una volta non inquadra la porta.

47' Gioco di prestigio di Mallamo che riceve nell'area del Chievo una rimessa con le mani. Marcato e in uno spazio ridotto riesce a crossare. Troppo lungo però il suo assist per i compagni.

49' Calcio di punizione per la Juve Stabia. Calò scodella la palla in area. Allievi di testa anticipa il compagno di squadra Forte. Il tentativo di Allievi finisce alto.

Secondo tempo

46' Contropiede del Chievo con Vignato che sulla sinistra brucia in corsa Tonucci. Entrato in area Vignato ha Tonucci e Troest su di lui e serve Ceter che sta arrivando al centro dell'area. Forse un tocco di Troest smorza l'assist di Vignato e Provedel può anticipare tutti con le mani.

47' Ottimo intervento di testa di Rigione che concede un calcio d'angolo agli avversari su cross molto insidioso di Di Mariano per Mastalli.

48' Mallamo col destro prova dalla lunga distanza. Il suo tiro è fuori.

52' Altro cross in area del Chievo Verona. Di Mariano salta più in alto di tutti ma non raggiunge la palla. La Juve Stabia resta in possesso della palla, poi la difesa veronese riesce a liberare dopo un tiro di Calò.

54' Confusione in area Chievo. Un passaggio basso di Di Mariano mette i brividi ai veronesi. Ad un metro dalla porta ci prova prima Forte, poi Calò ma i difensori clivensi respingono. La palla arriva a Fazio che però scivola al momento del tiro e così il suo destro è debole e Semper può bloccare.

55' Ripartenza del Chievo con Vignato che dribla mezza difesa della Juve Stabia e tira di destro. Palla fuori di poco.

59' Altra ripartenza del Chievo con Garritano che azzecca il momento giusto per lanciare in profondità Vignato. Dalla sinistra Vignato crossa, ma né Djordjevic sul primo palo né Ceter sul secondo riescono a colpire di testa.

62' Bifulco è scaltro nel soffiare la palla a Djordjevic, impedendo così un contropiede al Chievo. Invece di servire Forte, Bifulco prova il destro da fuori area che debolmente si spegne fuori.

65' Forte prova a sorprendere Semper con un sinistro improvviso dal limite dell'area. Bella l'idea ma il tiro è centrale e Semper blocca.

67' Vignato senza fallo ruba una palla a Rossi. La sfera arriva a Garritano che ci prova da lontano, ma il suo destro è alto.

70' Bel passaggio in profondità di Fazio. Rigione si fa sorprendere da Rossi che in scivolata conclude verso la porta di Semper, ma non la trova.

71' RIGORE PER IL CHIEVO. Calvano travolge Di Noia in area. Pezzuto non ha dubbi, fischia ed indica il dischetto.

72' DJORDJEVIC mette la palla nel sette. È 2-0 Chievo.



IL TABELLINO

JUVE STABIA - CHIEVO VERONA 0-2

Marcatori: 32' Djordjevic, 72' Djordjevic (rig.).

Juve Stabia (4-3-3): Provedel; Fazio, Tonucci (53', Calvano) , Troest, Allievi; Mallamo, Calò, Mastalli (53', Ricci); Bifulco (63' Rossi), Forte, Di Mariano.

A disposizione: Germoni, Melara, Todisco, Addae, Izco, Della Pietra, Guarracino, Polverino, Russo.

Allenatore: Fabio Caserta.

Chievo Verona (4-3-3): Semper; Dickmann, Leverbe, Rigione, Renzetti; Segre, Esposito, Garritano (68', Di Noia); Vignato, Djordjevic, Giaccherini (35', Ceter).

A disposizione: Pavlev, Cavar, Enyan, Karamoko, Morsay, Zuelli, Nardi, Grubac, Ongenda, Pavoni.

Allenatore: Alfredo Aglietti.

Arbitro: Ivano Pezzuto.

Ammoniti: Garritano, Di Mariano.

Espulsi.