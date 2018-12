DIRETTA: Hellas Verona - Cittadella 2-0 | Pazzini torna a guidare i gialloblu

PRIMO TEMPO - L'Hellas gioca il primo pallone. Primo squillo della partita arriva dal sinistro di Branca al 3', bloccato dal Silvestri. Spettacolare rovesciata di Panico al 4', sugli sviluppi di un corner, che si stampa sulla traversa. Partenza sprint degli ospiti. I gialloblu provano ad alzarsi e all'8 Paleari deve respingere il cross di Almici. Buoni ritmi in questo inizio. Al 10' Pazzini trova la deviazione vincente sotto porta, dopo la spizzata di Gustafson. Cresce di personalità il Verona. Partita combattuta: la squadra di Venturato pressa per recuperare, il Verona fa girare la sfera e cerca di non lasciare spazi. Punizione di Almici al 25', parata facile. Strizzolo s'invola verso la porta al 26', ma al momento della conclusione da posizione favorevole viene disturbato da Caracciolo e Silvestri respinge. Al 29' Strizzolo liscia un buon assist arrivato da destra e l'occasione sfuma. Subito dopo un altro traversone interessante non viene raccolto dai due attaccanti padovani. Hellas molto attendista in questa fase. Pazzini strozza troppo il tiro in area al 31', dopo una fuga di Matos. Al 32' Lee sfugge alla marcatura sulla sinistra, la mette dietro per Colombatto, tiro deviato sul cui si avventa Pazzini, che sigla la doppietta. Strizzolo getta alle ortiche un'altra ottima occasione, calciando fuori una palla vagante dal limite dell'area piccola. Al 42' Lee semina il panico, si accentra e lascia partire un gran destro che va vicino all'incrocio. Il Cittadella continua a cercare la via del gol.

SECONDO TEMPO - Il Cittadella prova a partire forte anche nella ripresa. Ritmi ancora buoni e squadre concentrate nel non concedere nulla agli avversari. Bianchetti respinge con i piedi un diagonale al volo ben indirizzato di Branca al 52'. Silvestri al 54' anticipa Maniero in area in scivolata. Adorni al 55' incorna di testa e trova l'ottima parata dell'estremo difensore gialloblu. Buon momento dei padovani che alzano la pressione. Brutto retropassaggio di Matos al 58', Panico ne approfitta, salta Silvestri ma si allunga troppo la palla che esce. In difficoltà, i gialloblu cercano di eludere il pressing ospite con il palleggio. Segni di risveglio da parte del Verona, mentre Panico al 70' svirgola un difficile pallone in area. Ritmi ora più bassi rispetto alla prima parte della ripresa. Miracolo di Silvestri al 77' sulla conclusione ravvicinata di Ghiringhelli servito da Finotto, che subito dopo ci ha provato a sua volta senza fortuna.

HELLAS VERONA - CITTADELLA 2-0

MARCATORI: Pazzini (HV) al 10' e al 32'

HELLAS VERONA: Silvestri, Almici, Caracciolo, Bianchetti, Balkovec, Zaccagni, Colombatto, Gustafson, Matos, Pazzini, Lee (dal 74' Kumbulla).

A DISPOSIZIONE: Berardi, Chiesa, Eguelfi, Henderson, Di Carmine, Laribi, Dawidowicz, Tupta. ALLENATORE: Grosso.

CITTADELLA: Paleari, Adorni, Schenetti, Strizzolo (dal 63' Finotto), Camigliano, Panico, Pasa, Branca, Ghiringhelli, Maniero (dal 69' Malcore), Cancellotti.

A DISPOSIZIONE: Maniero, Benedetto, Iori, Malcore, Drudi, Proia, Dalla Bernardina, Bussaglia. ALLENATORE: Venturato.

ARBITRO: Juan Luca Sacchi.

AMMONITI: Ghiringhelli

