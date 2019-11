Frosinone - Chievo Verona 2-0 | La sblocca Dionisi, raddoppia Paganini

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo

5' Dionisi cerca l'imbucata per Ciano che controlla male e in uscita Semper blocca senza problemi, ma la difesa del Chievo era ben piazzata.

6' Cross di Cotali, Capuano non perde la marcatura di Rodriguez e gli impedisce di colpire di testa, anticipando anche Dickmann.

9' Dionisi si apparecchia un bel tiro da fuori area, ma non trova la porta.

19' Palla persa a centrocampo da Obi, ripartenza del Frosinone che non ne approfitta ma resta in zona d'attacco e su un cross di Beghetto ottiene un calcio di rigore per il tocco di mano in area di Leverbe.

20' FROSINONE IN VANTAGGIO. Dionisi spiazza Semper ed è 1-0.

24' Frosinone vicino al raddoppio. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, cross sul secondo palo dove Dionisi fa la sponda per Ariaudo che (forse in posizione irregolare) calcia di destro ad un metro dalla porta. Riflesso di Semper che ripara in angolo.

37' Rovaglia ci prova in rovesciata su un lancio di Giaccherini respinto dalla difesa ciociara. Il tiro è debole e bloccato da Bardi.

41' Obi sventaglia sulla destra e trova Dickmann. L'esterno prova la soluzione personale e col sinistro trova la porta, ma Bardi para.

45'+2 Calcio d'angolo per il Chievo sul primo palo, Bardi respinge di pugno. L'azione poi sfuma per un fallo di Obi.

Secondo tempo

48' Primo intervento di Bardi nella ripresa. Uscita alta del portiere che blocca il cross in area di Giaccherini.

53' RADDOPPIO DEL FROSINONE. Chievo che prova a schiacciare gli avversari, ma Maiello recupera una palla e guida il contropiede fino alla trequarti avversaria, poi allarga per Ciano che di prima cerca Dionisi. L'attaccante non ci arriva ma la palla sfila sul secondo palo dove si è inserito alla perfezione Paganini che segna il suo terzo gol in questo campionato.

62' Entrato da pochi minuti, Vignato accende subito la luce per il Chievo. Assist per Rodriguez che all'altezza del dischetto calcia a colpo sicuro ma viene murato da Ariaudo.

69' Un errore per parte. Contropiede del Frosinone con Dionisi che pecca di egoismo e Leverbe lo chiude. Il Chievo riparte e si distende con gli avversari scoperti. Giaccherini allarga che per Vignato che crossa sul secondo palo dove Dickmann appoggia per Giaccherini. Sinistro di Giak alto di poco.

74' Azione personale di Novakovich che guadagna il fondo, superando due avversari, ma il suo tiro-cross è bloccato da Semper.

83' Respinta difettosa di Semper su cross di Novakovich, sforbiciata di Paganini ma palla alta.

90' Lampo di Vignato che rapidamente e in poco spazio si libera del proprio marcatore e fa partire un tiro potente e preciso da fuori area. Bardi respinge.

90'+1 Altro tiro da fuori area di Vignato, altra respinta di Bardi. Poi Bardi si ripete sul tap-in di Rodriguez, ma lo spagnolo era in fuorigioco.

IL TABELLINO

FROSINONE - CHIEVO VERONA 2-0

MARCATORI: Dionisi rig., Paganini.

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Paganini, Rohden, Maiello (66', Zampano), Gori (86', Haas), Beghetto; Ciano (57', Novakovich), Dionisi.

A disposizione: Szyminski, Salvi, Krajnc, Vitale, Tribuzzi, Citro, Matarese, Iacobucci, Bastianello.

Allenatore: Alessandro Nesta.

CHIEVO VERONA (3-5-2): Semper; Vaisanen, Cesar, Leverbe (57', Vignato); Dickmann, Segre, Obi, Giaccherini (75', Garritano), Cotali; Rovaglia (51', Ceter), Rodriguez.

A disposizione: Pavoni, Nardi, Esposito, Pucciarelli, Pina Nunes, Frey, Bertagnoli, Brivio, Rigione.

Allenatore: Michele Marcolini.

ARBITRO: Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata.

AMMONITI: Cesar, Garritano, Vaisanen.