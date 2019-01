DIRETTA: Hellas Verona - Cosenza 1-0 | Grosso a caccia delle prime

PRIMO TEMPO - Verona aggressivo sul primo possesso ospite. I padroni di casa sembrano voler cercare la velocità, mentre gli ospiti si affidano maggiormente alle palle lunghe. I padroni di casa cercano di prendere in mano il match, qualche difficoltà invece nel costruire per gli ospiti. Ritmi bassi nel primo quarto d'ora. Primo squillo di Di Gaudio al 16': Perina para senza particolari difficoltà. La difesa calabrese al 17' allontana con affanno dopo l'incursione di Zaccagni. Dopodiché è Faraoni a sfondare a sinistra, ma Pazzini viene poi anticipato all'ultimo. Disturbato al momento della conclusione, Di Gaudio mette alto al 18' dall'interno dell'area. Pazzini al 22' costringe Perina ad una grande parata per evitare la rete. Poco incisiva la manovra scaligera, ancora meno segnali di vitalità dalla fase offensiva del Cosenza. Un'azione insistita del Verona al 34' viene chiusa dal gran tiro al volo di Pazzini che viene respinto da Perina, sulla sfera però arriva Tupta per il tap in vincente. La reazione calabrese arriva subito dopo con Bruccini, ma la sua botta da lontano termina fuori. Al 38' Colombatto s'infila in mezzo a tre giocatori e calcia, sfiorando il palo. Baez al 40' ci prova direttamente dal corner, ma Silvestri mette fuori. Perina, al 45', dice ancora no a Pazzini, dopo una palla persa da Mungo.

SECONDO TEMPO - Ritmo più alto per gli ospiti ad inizio ripresa. Sporcato il diagonale di Legittimo al 47'. Dermaku al 49' devia il cross di Pazzini e trova l'esterno della rete. Zaccagn fermato in uscita da Perina al 51'.

HELLAS VERONA - COSENZA 1-0

MARCATORI: Tupta (HV) al 35'

HELLAS VERONA: Silvestri, Bianchetti, Marrone, Dawidowicz, Faraoni, Gustafson, Colombatto, Zaccagni, Tupta, Pazzini, Di Gaudio.

A DISPOSIZIONE: Berardi, Ferrari, Henderson, Matos, Di Carmine, Balkovec, Lee, Cissé, Laribi, Danzi, Almici, Empereur. ALLENATORE: Grosso.

COSENZA: Perina, Corsi, Dermaku, Idda, Embalo, Mungo, Legittimo, Maniero, Bruccini, Tutino, Baez.

A DISPOSIZIONE: Saracco, Capela, Perez, Palmiero, D'Orazio, Schetino, Sciaudone, Pascali. ALLENATORE: Braglia.

ARBITRO: Antonio Rapuano (sez. AIA di Rimini).

AMMONITI: Embalo, Mungo

