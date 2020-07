DIRETTA Cremonese - Chievo Verona 0-0 | Djordjevic riserva, c'è Ceter

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo Tempo

3' Su cross di Vignato, Rigione fa la sponda di testa. I giocatori del Chievo difendono la palla nell'area avversaria e servono dietro Giaccherini che libera il destro dal limite dell'area. Il suo tiro è deviato in angolo. Dal tiro della bandierina, i gialloblu tornano al tiro dalla distanza con Garritano, ma Ravaglia blocca.

5' Palla recuperata a centrocampo dalla Cremonese che può andare al tiro con Piccolo e guadagna un calcio d'angolo.

8' Tiro ben costruito dal Chievo. Giaccherini serve al limite dell'area Di Noia che senza vedere la passa a Zuelli che non riesce a trovare la porta con il suo destro.

15' Bel cross di Piccolo a cercare Ciofani nell'area del Chievo. Leverbe chiude pulito di testa.

16' Lancio lungo per Renzetti proiettato sulla fascia sinistra. Il terzino di prima serve Giaccherini che arrivato al limite dell'area prova un cross ma viene schermato.

18' Ottimo movimento dietro alla difesa di Vignato che viene servito con un lancio ben calibrato. Peccato che l'azione si concluda con un cross sbagliato da Vignato.

20' Squillo della Cremonese che con Ciofani di testa prolunga un cross di Bianchetti sul secondo palo dove Kingsley controlla bene e gira di destro. Semper risponde da gran portiere e devia in angolo.

22' Arini piazza di destro un retropassaggio di Gaetano che quasi gli serve un rigore in movimento. Semper blocca.

27' Calcio da fermo di Giaccherini, sul primo palo Garritano spizza verso il secondo palo dove Rigione sfiora la deviazione in gol. Probabilmente però la rete sarebbe stata annullato per il fuorigioco di Rigione.

32' Calcio d'angolo per il Chievo, Rigione alza la palla di testa, Garritano prende bene la posizione e in rovesciata prova il gol in acrobazia ma la sfera finisce fuori.

38' Gol annullato al Chievo Verona. Grandissima giocata di Garritano che controlla un lancio lungo e si libera di Terranova entrando in area. Garritano si prende la linea di fondo e passa indietro per Giaccherini che tira al volo e segna. Il gol è stato annullato perché sul tiro di Giaccherini, Ceter era in fuorigioco davanti a Ravaglia. L'arbitro a ritenuto attiva la sua partecipazione all'azione e quindi ha annullato la rete.

IL TABELLINO

CREMONESE - CHIEVO VERONA 0-0

Marcatori

Cremonese (4-3-3): Ravaglia; Zortea, Ravanelli, Terranova, Bianchetti; Valzania, Kingsley (41', Gustafson), Arini; Gaetano, Ciofani, Piccolo.

A disposizione: Mogos, Claiton, Castagnetti, Cella, Parigini, Gustafson, Celar, Ceravolo, Palombi, Volpe, Scarduzio.

Allenatore: Pierpaolo Bisoli.

Chievo Verona (4-3-3): Semper; Dickmann, Leverbe, Rigione, Renzetti; Zuelli, Di Noia, Garritano; Vignato, Ceter, Giaccherini.

A disposizione: Pavlev, Farrim, Cavar, Enyan, Esposito, Ivan, Morsay, Karamoko, Nardi, Djordjevic, Grubac, Ongenda.

Allenatore: Alfredo Aglietti.

Arbitro: Giovanni Ayroldi.

Ammoniti: Zuelli.

Espulsi