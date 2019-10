Cosenza - Chievo Verona 1-1 | Esposito segna, Bruccini pareggia

LA CRONACA

Primo Tempo

8' GOL CHIEVO VERONA. L'ex Garritano si guadagna un calcio di punizione dal limite dell'area. Esposito lo trasforma nell'1-0 per il Chievo. Primo gol in campionato per Esposito.

10' Subito il Cosenza vicino al pareggio. Cross in area dalla fascia destra di Carretta, Dickmann respinge ma colpisce Rivière. Il rimpallo termina fuori, ma non distante dalla porta di Semper.

15' Calcio di punizione per il Cosenza da buona posizione, ma non riesce lo schema. Il contropiede del Chievo, poi, si spegne tra i piedi di Meggiorini.

18' Angolo per il Cosenza. Rivière di testa manda alto, anticipando Kanouté che avrebbe potuto colpire meglio la sfera.

25' Lancio lungo per Bruccini che vede il taglio in area di Rivière e gli serve un pallone basso. Rivière controlla e resiste alla carica di Vaisanen. Tiro di Rivière fuori.

27' Tiro da fuori area di Baez. Alto sopra la traversa.

35' PAREGGIO DEL COSENZA. Calcio di punizione di Baez sul secondo palo. Inserimento di Bruccini che anticipa Dickmann e di testa infila Semper.

43' Calcio di punizione di Obi, la palla è troppo lunga per Cesar che non ci arriva, poi Legittimo chiude in corner.

Secondo Tempo

IL TABELLINO

COSENZA - CHIEVO VERONA 1-1

MARCATORI: Esposito, Bruccini

COSENZA (4-3-3): Perina; Bittante, Idda, Capela, Legittimo; Bruccini, Sciaudone, Kanouté; Baez, Carretta, Rivière.

A disposizione: D'Orazio, Corsi, Greco, Pierini, Kone, Machach, Broh, Litteri, Trovato, Saracco, Quintero.

Allenatore: Piero Braglia.

CHIEVO VERONA (4-3-1-2): Semper; Dickmann, Cesar, Vaisanen, Cotali; Esposito, Obi, Garritano; Pucciarelli (46', Segre); Meggiorini, Rodriguez.

A disposizione: Frey, Leverbe, Rigione, Brivio, Segre, Nuno Henrique, Bertagnoli, Schafer, Rovaglia, Nardi, Pavone.

Allenatore: Michele Marcolini.

ARBITRO: Valerio Marini.

AMMONITI: Dickmann, Braglia, Bittante

ESPULSI: