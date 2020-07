DIRETTA Chievo Verona - Trapani 1-1 | A Giaccherini risponde Piszczek

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo

2' Chievo Verona aggressivo. Due cross in area interessanti, ben piazzata però la difesa del Trapani.

3' Bel lancio di Esposito per Djordjevic che sul filo del fuorigioco brucia la difesa avversaria. L'attaccante del Chievo è defilato e preferisce alzare un suggerimento per Giaccherini scavalcando Carnesecchi. Giaccherini però viene anticipato.

4' Giaccherini restitusce il favore a Djordjevic con un taglio basso in area. Sul primo palo l'attaccante serbo arriva prima di tutti con il sinistro ma tira alto.

10' Apertura di Segre per Giaccherini che però viene anticipato. Sfera recuperata da Garritano che punta l'area avversaria e arrivato al limite ci prova. Il suo rasoterra è bloccato da Carnesecchi.

12' Primo tiro in porta del Trapani. Azione insistita di Colpani sulla sinistra che mette in mezzo. La difesa di Chievo non sbroglia la matassa e così Coulibaly può servire dietro per Dalmonte che inquadra la porta di Semper, ma il suo tiro è deviato in angolo.

14' Coulibaly prova a servire in profondità Dalmonte che nell'area di rigore gialloblu viene fermato da Semper in uscita.

15' Torsione di Segre che di testa gira verso la porta avversaria un cross di Renzetti, ma è impreciso.

19' RIGORE PER IL CHIEVO. Con un passaggio preciso, Giaccherini taglia la difesa del Trapani e trova Vignato nell'area avversaria. Il giovane gialloblu la gira verso il dischetto dove sta correndo Segre, il quale cade per un contatto di Taugourdeau. L'arbitro fischia.

21' CHIEVO IN VANTAGGIO! Carnesecchi para il rigore di Giaccherini, ma la palla torna sul piede del capitano gialloblu che segna.

23' La risposta del Trapani è in calcio d'angolo che Semper disinnesca. Rigione poi rimane a terra per un colpo alla testa. Niente di grave e torna a giocare.

29' Pettinari inventa un corridoio per Dalmonte nell'area del Chievo. Semper esce in ritardo, mentre Dalmonte si defila. Sul cross dell'attaccante del Trapani, il portiere clivense ha già recuperato la posizione e blocca con le mani.

31' Percussione di Coulibaly che entra in area e passa a Pettinari. Sinistro dell'attaccante sul primo palo, ma palla fuori.

33' Azione bellissima del Chievo nata da una sponda di Vignato per Segre. Il centrocampista alza in area per Giaccherini che mette in mezzo per Djordjevic. Colpo di tacco del serbo che batte Carnesecchi. Sulla linea salva tutto Pagliarulo.

41' Da calcio piazzato di Esposito, Vignato riceve la respinta della difesa avversaria. Il tiro di Vignato viene sporcato e Carnesecchi non ha difficoltà a bloccare.

43' Ancora una buona iniziativa di Coulibaly che avanza e riesce a servire al limite dell'area clivense Colpani. Sinistro secco di Colpani, ma centrale e Semper para.

46' Calcio di punizione di Taugourdeau, Coulibaly fa la sponda di testa. Semper in presa alta ferma tutto.

Secondo tempo

46' Carnesecchi salva il Trapani, parando un diagonale preciso di Vignato su assist di Djordjevic.

47' Ancora Carnesecchi in due tempi sull'esterno destro di Garritano che approfitta di un campanile nell'area del Trapani.

50' Ci prova Pettinari su cross lungo di Dalmonte. Con il destro Pettinare riesce ad agganciare al volo ma non ci mette troppo potenza. Semper blocca.

57' Dalmonte trova una buona posizione nell'area di rigore del Chievo. Coulibaly lo trova con un cross. Colpo di testa di Dalmonte, parato da Semper.

58' Ancora Dalmonte che al volo sfrutta un suggerimento sporcato da Garritano. La girata di Dalmonte è alta.

63' Djordjevic davanti alla porta tira sopra alla traversa sull'assist di tacco di Ceter.

64' Semper salva il Chievo mette in angolo un tiro potente e preciso di Coulibaly.

65' Dalmonte sfiora il palo con un destro basse a rientrare sul secondo palo. Semper comunque ben piazzato.

67' Kupisz trova il connazionale Piszczek nell'area gialloblu. Destro coraggioso dell'attaccante che seppur contrastato ci prova ma non trova la porta.

68' Giaccherini vede l'inserimento di Segre ma il suo assist e troppo arretrato e il sinistro del centrocampista gialloblu non può impensierire Carnesecchi.

69' Dalmonte sfrutta un velo di Piszczek su assist di Odjer. Destro di Dalmonte deviato in angolo.

78' PAREGGIO DEL TRAPANI! Assist di Pettinari per Piszczek che di punta batte Semper.



IL TABELLINO

CHIEVO VERONA - TRAPANI 1-1

Marcatori: 21' Giaccherini, 78' Piszczek.

Chievo Verona (4-3-2-1): Semper; Dickmann, Di Noia, Rigione, Renzetti; Segre (70', Karamoko), Esposito, Garritano; Vignato (60', Ceter), Giaccherini; Djordjevic (70', Grubac).

A disposizione: Pavlev, Farrim, Cavar, Enyan, Zuelli, Ivan, Morsay, Nardi, Ongenda. Allenatore: Alfredo Aglietti.

Trapani (3-5-2): Carnesecchi; Pirrello (35', Fornasier), Pagliarulo, Buongiorno; Kupisz, Coulibaly, Taugourdeau (61', Odjer), Colpani (61', Piszczek), Grillo (61' Scaglia); Dalmonte, Pettinari.

A disposizione: Fili, Ben David, Jakimovski, Canino, Luperini, Evacuo, Stancampiano, Kastrati. Allenatore: Fabrizio Castori.

Arbitro: Daniele Minelli.

Ammoniti: Fornasier, Segre.

Espulsi