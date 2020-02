DIRETTA Chievo Verona - Salernitana 1-0 | Giaccherini segna su rigore

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo

1' Il Chievo pressa molto alto. Da una palla recuperata nella trequarti avversaria, Giaccherini ci prova dalla lunghissima distanza ma non trova la porta.

5' Semper si scalda i guantoni bloccando un cross di Gondo.

7' Serpentina di Giaccherini sulla fascia sinistra. Il gialloblu semina tre avversari, ma il suo tiro viene smorzato e Micai lo può parare senza problemi.

9' Segre vince lo scontro diretto con Kiyine sulla fascia destra. Sul suo cross basso, Meggiorini prova un velo per Djordjevic, ma la palla viene intercettata dalla difesa della Salernitana.

12' Chievo vicino al gol. Passaggio filtrante di Giaccherini per Djordjevic che viene chiuso. La palla schizza verso Segre che calcia in porta, Djordjevic prova a deviare il tiro del compagno in rete, ma la sfera rimpalla fuori.

18' Lancio per Renzetti, il cui cross viene respinto. La palla arriva sul piede sinistro di Obi che tira di prima. Fuori di poco.

20' Tiro da fuori area di Garritano di prima intenzione su una palla liberata dalla difesa campana. Tentativo centrale, parato da Micai.

25' Segre non chiude bene su Kiyine che entra in area e prende il fondo del campo, cross per Gondo che si era liberato bene dalla marcatura clivense ma il suo tiro è alto.

27' Lancio lungo di Leverbe per Djordjevic che sfugge a Jaroszynski. Djordjevic atterratto in area e l'arbitro fischia il rigore.

28' GIACCHERINI SPIAZZA MICAI! Chievo Verona in vantaggio grazie al suo calcio di rigore.

40' Da calcio piazzato, la Salernitana sfiora il pareggio. Il cross sul secondo palo di Dziczek viene lisciato da Gondo e sfiorato da Djuric. Palla fuori.

45' Ancora da calcio di punizione, la Salernitana ci prova. Djuric prova la sponda per Karo, che però manca l'appuntamento con la palla.

IL TABELLINO

CHIEVO VERONA - SALERNITANA 1-0

Marcatori: Giaccherini (rig.)

Chievo Verona (4-3-1-2): Semper; Frey, Leverbe, Cesar, Renzetti; Segre, Obi, Giaccherini; Garritano; Meggiorini, Djordjevic.

A disposizione: Pavoni, Nardi, Esposito, Ongenda, Vaisanen, Karamoko, Vignato, Morsay, Rigione, Ceter, Grubac, Dickmann.

Allenatore: Michele Marcolini.

Salernitana (3-5-2): Micai; Karo, Migliorini, Jaroszynski; Cicerelli (24', Lombardi), Akpa Akpro, Dziczek, Maistro, Kiyine; Gondo, Djuric.

A disposizione: Vannucchi, De Matteis, Billong, Curcio, Capezzi, Jallow, Di Tacchio, Aya, Giannetti.

Allenatore: Gian Piero Ventura.

Arbitro: Francesco Fourneau.

Ammoniti: Segre, Akpa Akpro, Jaroszynski, Frey.

Espulsi: