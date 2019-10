Dirette Streaming Stadio / Piazzale Olimpia

DIRETTA Chievo Verona - Ascoli 0-0 | Rodriguez fa coppia con Meggiorini

Senza Djordjevic e Pucciarelli, il mister Marcolini non ha avuto tanta scelta per il reparto offensivo. In difesa torna Vaisanen e a centrocampo il punto fermo è Esposito