Ascoli - Chievo Verona 1-1 | Djordjevic a segno, Ninkovic pareggia

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo Tempo

3' Valentini sbaglia un passaggio, palla recuperata da Vignato che nasconde la sfera agli avversari e serve Obi. Il tiro del centrocampista da fuori area è alto.

4' Cross insidioso di Giaccherini per Djordjevic. Leali anticipa tutti.

12' Grande apertura di Djordjevic che serve Vignato. Il giovane gialloblu tenta un cross per l'inserimento di Obi. La difesa dell'Ascoli libera l'area, poi da fuori ci prova Esposito con un destro potente che viene murato dagli avversari.

14' Fuga in avanti di Vignato che con un cross per Giaccherini sorprende la difesa dell'Ascoli. Giak è lento nel controllare la palla e la difesa marchigiana gli sporca la sfera quel tanto che basta per evitare il tiro.

20' Prima occasione dell'Ascoli. Calcio di punizione di Ninkovic, perfetto terzo tempo di Scamacca che gira di testa ma la palla va fuori.

21' Bella sortita di Sernicola sulla sinistra. Il terzino ascolano prova un'imbucata per Scamacca che non capisce le intenzioni del compagno e Semper blocca a terra.

23' La difesa dell'Ascoli si salva con Valentini che anticipa Segre su bel traversone di Renzetti.

24' Lancio lungo di Vignato per Dickmann. Il cross del difensore è deviato ma finisce nei piedi di Giaccherini che tiene il pallone alto per Segre. Colpo di testa di Segre per Vignato che prova un tiro al volo. Palla alta.

28' Semper salva il Chievo. Piccinocchi alza una palla nell'area gialloblu per Scamacca che stoppa col petto e prova una semi rovesciata acrobatica. La palla viene respinta ma finisce su Brlek che serve Petrucci che arriva dalle retrovie e di sinistro tira a colpo sicuro. Il portiere gialloblu si distende e con la mano destra mette in angolo.

32' Dickmann serve in profondità sulla fascia destra Vignato che mette una palla a mezza altezza nell'area dell'Ascoli. Djordjevic al volo col destro non trova la porta.

37' Velleitario tentativo ci Brlek che da fuori area ci prova col destro. La palla finisce fuori, controllata da Semper.

38' CHIEVO IN VANTAGGIO CON DJORDJEVIC! Meggiorini vede l'inserimento di Renzetti sulla sinistra e lo serve. Cross di Renzetti su cui si avventa Segre che salta più alto di tutti. Il centrocampista non colpisce e Sernicola prolunga ma c'è Vignato che prova un tira-cross molto forte di destro. Djordjevic è nel posto giusto al momento giusto e devia la palla in rete.

40' L'Ascoli accusa il colpo e il Chievo vuole approfittarne. Bell'inserimento di Vignato che da posizione ravvicinata ma defilata cerca un compagno in mezzo all'area. Brosco respinge su Segre che tira senza pensarci troppo. Leali si rifugia in corner.

42' Calcio di punizione per il Chievo. Esposito mette un cross in area, Valentini libera l'area di testa. Giaccherini è ben appostato sul vertice dell'area di rigore e col sinistro al volo prova a fulminare Leali. Il suo tiro si spegne fuori.

Secondo Tempo

49' Il centrocampo del Chievo non scherma la ripartenza dell'Ascoli e allora Brlek può servire Scamacca in profondità. Cross di Scamacca, ma la difesa del Chievo neutralizza.

50' Risposta gialloblu con un'invenzione di Giaccherini che convergendo dalla sinistra prova a cambiare gioco, ma Segre non s'inserisce e l'azione sfuma.

51' Buona uscita di Semper che in presa alta anticipa Scamacca su cross di Andreoni.

54' Chievo vicino al raddoppio. Dopo un'azione prolungata dei gialloblu Esposito serve il gioiellino clivense che dalla sinistra entra in area e prova un diagonale a rientrare che sfiora il palo.

56' Il Chievo Verona non sfrutta un goloso contropiede. La difesa aveva liberato l'area su corner dell'Ascoli. Djordjevic ha campo per correre e con lui ci sono Vignato, Giaccherini e Segre. Djordjevic azzecca il momento per passarla a Vignato in profondità, ma la palla sbatte su Segre. Djordjevic ci riprova, ma la difesa bianconera serra i ranghi e si salva.

61' Ninkovic si guadagna un calcio di punizione da posizione invitante per il suo destro. Lo stesso Ninkovic tira il calcio piazzato ma alto.

67' Su cross di Andreoni, Segre tocca la palla di testa e impedisce a Morosini di tirare al volo di destro.

68' Ci prova quasi da centrocampo Brosco, con un tiro molto forte. Fuori ma non di tanto.

71' PAREGGIO DELL'ASCOLI CON NINKOVIC. Stellone azzecca il cambio, togliendo Piccinocchi e inserendo Trotta. Proprio Trotta, appena entrato impegna Semper. Nell'azione successiva, Trotta supera Leverbe e serve un assist per Scamacca. L'anticipo di Renzetti non è risolutivo e Ninkovic può stoppare di petto, tirare a porta vuota e segnare.

73' Il nuovo entrato del Chievo Verona Di Noia ci prova da fuori area ma la difesa dell'Ascoli respinge.

80' Un'azione da gol per parte. La prima è dell'Ascoli. Difesa del Chievo troppo leggera nel liberare l'area. Morosini insiste ma scivola, la palla arriva a Trotta che riesce a tirare ma trova l'opposizione di Semper. Contropiede del Chievo Verona con Meggiorini che cambia gioco per Vignato che entra in area e tira. Leali con i pugni in angolo.

82' Bravo Renzetti che vede e serve Meggiorini nell'area avversaria. Girata di testa debole e centrale di Meggiorini e Leali blocca.

86' Tiro-cross di Ninkovic molto potente, non lontano dalla porta e troppo lungo per Brlek.



TABELLINO

ASCOLI - CHIEVO VERONA 1-1

Marcatori: Djordjevic, Ninkovic.

Ascoli (4-3-1-2): Leali; Andreoni, Brosco, Valentini, Sernicola; Piccinocchi (69', Trotta), Petrucci (57', Morosini), Cavion; Brlek; Ninkovic, Scamacca (76', Eramo).

A disposizione: Ferigra, Pucino, Alcantara, Padoin, Pinto, Troiano, Covic, Matos, Marchegiani.

Allenatore: Roberto Stellone.

Chievo Verona (4-3-2-1): Semper; Dickmann, Leverbe, Cesar, Renzetti; Segre, Obi (64', Di Noia), Esposito (86', Zuelli); Vignato, Giaccherini; Djordjevic (72', Meggiorini).

A disposizione: Vaisanen, Frey, Rigione, Cotaly, Morsay, Ivan, Karamoko, Grubac, Nardi.

Allenatore: Alfredo Aglietti.

Arbitro: Eugenio Abbattista.

Ammoniti: Brlek, Obi, Vignato, Dickmann, Brosco.