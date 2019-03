DIRETTA: Perugia - Hellas Verona 0-0 | Sfida per la "A" al Renato Curi

PRIMO TEMPO - Prima palla per il Perugia, ma gli ospiti alzano subito la pressione. Il Verona prova a prendere in mano la partita. I gialloblu fanno girare la sfera, in attesa del momento giusto ma i padroni di casa si chiudono bene e provano a ripartire in velocità. Verre ci prova al 14', ma il suo destro va lontano dalla porta. Faraoni dal lontanissimo cerca di sorprendere Gabriel al quarto d'ora, che concede il corner. Partita combattuta al Curi, con le due squadre che cercano di sfruttare le rispettive caratteristiche. Il Perugia non sembra a suo agio nel gestire la sfera, merito anche del pressing gialloblu. Dawidowicz al 28' viene travolto in area dal marcatore, ma l'arbitro Di Martino lo ammonisce per un presunto fallo. Nessuna vera occasione nella prima mezzora di gioco, ma la partita resta tutto sommato piacevole. Sgarbi al 34' toglie dai piedi di Di Carmine l'ottimo assist di Lee. Faraoni ci riprova al 37' dopo una sponda di Di Carmine, ma Gabriel blocca senza tanti problemi. Sul ribaltamento di fronte, Dawidowicz riesce all'ultimo a disturbare Kinglsey al momento del tiro. Laribi al 42' perde il tempo per la conclusione in area dopo una bella azione corale in uscita. Largo il tiro da lontano di Lee al 45'.

PERUGIA - HELLAS VERONA 0-0

PERUGIA: Gabriel, Rosi, Verre, Mazzocchi, Melchiorri, Sgarbi, Kingsley, Carraro, Dragomir, Falzerano, Gyomber.

A DISPOSIZIONE: Bizzarri, Perilli, Felicioli, El Yamiq, Bianco, Vido, Ranocchia, Bordin, Moscati, Falasco, Han, Kouan. ALLENATORE: Nesta.

HELLAS VERONA: Silvestri, Bianchetti, Empereur, Dawidowicz, Balkovec, Faraoni, Gustafson, Henderson, Lee, Di Carmine, Laribi.

A DISPOSIZIONE: Berardi, Ferrari, Pazzini, Traorè, Colombatto, Danzi, Tupta, Almici. ALLENATORE: Grosso.

ARBITRO: Antonio Di Martino di Teramo.

AMMONITI: Dawidowicz, Balkovec

