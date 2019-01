DIRETTA: Padova - Hellas Verona 3-0 | I gialloblu ripartono dall'Euganeo

PRIMO TEMPO - È il Verona a giocare il primo pallone, sotto la pressione dei patavini. Al 5' Silvestri respinge il cross di Mbakogu e subito dopo Broh mette fuori su servizio di Trevisan. Gli ospiti provano a fare la partita e a cercare varchi nella retroguardia di Bisoli. Brutta palla persa di Balkovec che innesca l'azione dei padroni di casa: al 13' Longhi la mette dalla destra e Mbakogu di testa batte Silvestri. Subito dopo Mbakogu cerca di innescare Pulzetti, ma il suo tiro è debole. I gialloblu provano a reagire ma faticano a superare le barricate degli avversari e concedono qualcosa in contropiede. Al 18' il colpo di testa di Trevisan trova ben piazzato Silvestri. Il Verona colleziona angoli, ma non riesce ad impensierire Minelli. Fuori misura al 26' il sinistro di Balkovec. il giro palla gialloblu porta al tiro Matos al 28', che non riesce ad inquadrare la porta. Padova prova a ripartire, ma viene fermato sulla trequarti. Gli scaligeri faticano ad innescare i propri attaccanti, con Pazzini spesso troppo solo là davanti. Al 42' il colpo di testa di Gustafson attraversa lo specchio della porta ed esce di poco.

SECONDO TEMPO - Partono forte i padroni di casa e al 47' Silvestri intercetta il destro deviato di Calvano. Un minuto dopo l'estremo difensore gialloblu deve neutralizzare anche Trevisa. Il Verona prova a reagire al 52' la girata di testa di Pazzini viene bloccata da Minelli. I padroni di casa però raddoppiano subito dopo, con Bonazzoli che si "beve" Balkovec e mette Mbakogu davanti alla porta, che da due passi non sbaglia. Anemica l'immediata reazione dei gialloblu. Broh al 58' fallisce di testa il 3-0 e Pulzetti prova a colpire dalla distanza, ma trova i guanti di Silvestri. Non riesce l'Hellas a superare la difesa patavina. Al 67' Silvestri si deve allungare per mettere fuori il bel sinistro di Bonazzoli. Sul calcio d'angolo viene lasciato libero al limite Morganella, che con il destro buca il portiere ospite.

PADOVA - HELLAS VERONA 3-0

MARCATORI: Mbakogu (P) al 13' e al 53', Morganella (P) al 68'

PADOVA: Minelli, Cherubin, Trevisan, Pulzetti, Calvano, Mbakogu, Broh, Morganella, Bonazzoli, Longhi, Andelkovic.

A DISPOSIZIONE: Favaro, Merelli, Ceccaroni, Lollo, Zambataro, Mazzocco, Marcandella, Cappelletti, Belingheri, Capello, Clemenza. ALLENATORE: Bisoli.

HELLAS VERONA: Silvestri, Faraoni, Marrone, Dawidowicz, Balkovec, Henderson (dal 57' Tupta), Gustafson, Zaccagni, Matos, Pazzini, Laribi.

A DISPOSIZIONE: Berardi, Ferrari, Eguelfi, Di Carmine, Colombatto, Cissé, Kumbulla, Almici, Bianchetti, Empereur. ALLENATORE: Grosso.

ARBITRO: Luigi Nasca di Bari.

AMMONITI: Calvano, Morganella, Marrone

