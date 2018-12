DIRETTA: Livorno - Hellas Verona 0-0 | Grosso cerca lo scatto-promozione

PRIMO TEMPO - Il Verona cerca di prendere in mano la partita, ma i padroni di casa non vogliono recitare la parte della vittima sacrificale. Al 10' i gialloblu si fanno prendere in contropiede e Silvestri è costretto a stendere Murillo che si è allungato la palla sulla linea di fondo: cartellino giallo e punizione contro il portiere. Gli ospiti sembrano subire la maggiore aggressività degli amaranto. Fuori non di molto il tiro di Diamanti dal limite al 16'. Troppi errori in fase di disimpegno dei gialloblu, che faticano a portarsi nella metà campo avversaria. Al 21' Mazzoni respinge la punizione di Almici. Partita molto aperta, con un Livorno molto intraprendente. Azione rapida e tecnica dell'Hellas al limite dell'area ospite al 27', ma il cross di Di Carmine per Matos è leggermente troppo alto. Danzi da fuori al 28', deviazione di Lee e la palla sfiora la traversa. Silvestri al 35' blocca in due tempi il tiro deviato di Agazzi. Contropiede pericolosissimo al 38' dell'Hellas, con Matos che porta la sfera dall'altra parte e serve Di Carmine, ma il suo assist trova il salvataggio in extremis della difesa, che riesce poi a chiudere anche sul brasiliano. Verona cerca di approfittare in velocità degli spazi concessi dagli avversari, ma la difesa amaranto riesce sempre all'ultimo a respingere gli assalti.

SECONDO TEMPO - Il primo pericolo della ripresa lo procura Raicevic, ma Silvestri è attento e respinge. Dopo una prima folata gialloblu, il Livorno sembra essere ripartito con una buona aggressività e intraprendenza. Sull'ennesimo fallo dei padroni di casa s'infortuna Dawidowicz al 55': al suo posto Caracciolo. Al 59' il pallonetto volante di Almici esce di poco, ma l'arbitro annulla comunque tutto per fuorigioco. Sul ribaltamento di fronte, Raicevic colpisce l'esterno della rete. Valiani al 63' scheggia la traversa cercando un cross da destra. Verona in difficoltà in questa fase. Esce di poco al 65' la botta mancina di Diamanti. Grosso perde per infortunio anche Marrone al 69' e al suo posto entra Bianchetti. Gli scaligeri non riescono a rendersi pericolosi. Partita molto fallosa e con poche occasioni nel finale. Missile da lontanissimo di Agazzi all'83', con la sfera che va vicina al bersaglio. L'Hellas sembra molto stanco nel finale, più in palla invece il Livorno. Silvestri al 92' salva il Verona sull'incursione di Diamanti. Sibila sopra la traversa al 96' la punizione di Balkovec.

LIVORNO - HELLAS VERONA 0-0

LIVORNO: Mazzoni, Bogdan, Di Gennaro, Dainelli, Luci, Agazzi, Gasbarro (dal 69' Porcino), Diamanti, Raicevic (dall'82 Bruno), Murilo (dal 74' Giannetti), Valiani.

A DISPOSIZIONE: Canessa, Maicon, Gemmi, Marie Sainte, Pedrelli, Rocca, Romboli, Zima. ALLENATORE: Breda.

HELLAS VERONA: Silvestri, Balkovec, Marrone (dal 69' Bianchetti), Dawidowicz (dal 56' Caracciolo), Almici, Danzi (dal 74' Laribi), Gustafson, Zaccagni, Lee, Di Carmine, Matos.

A DISPOSIZIONE: Berardi, Chiesa, Caracciolo, Eguelfi, Henderson, Pazzini, Colombatto, Laribi, Tupta. ALLENATORE: Grosso.

ARBITRO: Marco Serra (sez. AIA Torino).

ASSISTENTI: Salvatore Affatato (sez. AIA di Vco) e Gianluca Sechi (sez. AIA di Sassari).

AMMONITI: Silvestri, Diamanti, Almici, Danzi, Murilo

