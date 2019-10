DIRETTA: Livorno - Chievo Verona 3-4 | Clivinesi alla ricerca della riscossa

PRIMO TEMPO

Il Chievo Verona comincia la gara cercando di mettere subito pressione agli avversari, ma senza arrivare mai al tiro. Il Livorno non va in affanno e al quinto minuto passa subito in vantaggio. Azione solitaria di Marsura che riceve palla sulla fascia sinistra e si accentra seminando Nuno Henrique e resistendo al raddoppio di Dickmann. Quando Leverbe tenta di sbarrargli la strada, Marsura tira e fulmina Semper sul secondo palo.

Passano due minuti e il Chievo pareggia con Pucciarelli. Su un cross dalla fascia destra di Dickmann, Meggiorini prolunga ed alza un campanile su cui però Plizzari interviene in modo goffo per anticipare Djordjevic. L'attaccante serbo tenta di tirare, ma la sfera carambola dalle parti di Pucciarelli che è ben appostato in posizione regolare. Pucciarelli si allunga e col destro segna l'1-1.

Il gol non galvanizza i veronesi, perché è il Livorno dopo i primi dieci minuti a fare la partita. Ci prova prima Luci da calcio di punizione, ma la palla viene respinta dalla barriera. Poi Marsura s'inventa un'imbucata per Marras, ma Frey sporca la palla e impedisce all'avversario di controllare e tirare a tu per tu con Semper.

Il Chievo è anche anche sfortunato perché deve rinunciare a Obi dopo neanche 20 minuti. Il centrocampista deve lasciare il campo per problemi muscolari e al suo posto entra Esposito. Per qualche minuto, il Livorno alleggerisce la pressione e i veronesi ne approfittano con Segre che ruba il tempo a Boben. Il difensore spende un cartellino giallo per fermarlo e regala una buona punizione al Chievo. La batte esposito e Plizzari respinge.

Ma quando il Livorno torna ad alzare i ritmi, la difesa del Chievo va in affanno. I gialloblu soffrono di più sulla sinistra dove Dickmann gioca largo per fermare Porcino, ma non riceve la giusta copertura da Nuno Henrique. Basta un triangolo tra Porcino e Luci per creare l'azione del 2-1. Luci trova la sponda di Porcino ed entra in area, dove quasi senza vedere alza un pallone per Marras che di testa trova l'incrocio dei pali alla destra di Semper. Passano cinque minuti e uno scambio tra Marsura e Porcino genera il terzo gol degli amaranto. Ancora una serpentina di Marsura che non angola bene come nel primo gol, ma Semper non riesce a trattenere. La deviazione del portiere sbatte sul palo e la palla entra in rete.

Nell'ultimo quarto d'ora il Livorno rallenta e il Chievo prende lentamente il controllo del campo, anche se Marsura sbaglia la più semplice delle occasioni capitate su i suoi piedi in questo pomeriggio. Al 36' Marsura scambia con Raicevic e in qualche modo riceve il passaggio di ritorno in area di rigore ma viene ipnotizzato da Semper.

Negli ultimi minuti, i veronesi cercano un gol che potrebbe riaprire un match prima della seconda frazione di gioco. Chi ci va più vicino è Meggiorini che di testa non trova lo specchio della porta su cross di Dickmann e prima del recupero non raccoglie un assist invitante di Djordjevic.

SECONDO TEMPO

La ripresa si apre con la seconda sostituzione del Chievo Verona, fuori Nuno Henrique e dentro Vignato. Il vero cambio però Marcolini lo aveva già fatto nel primo tempo invertendo le due mezze ali. Segre sulla destra ha garantito maggiore copertura in una zona del campo dove Marsura aveva troppa libertà.

Gialloblu, con un 4-4-2 classico, sono messi meglio in campo nella ripresa e nei primi dieci minuti si avverte subito che la partita è cambiata. L'inerzia è tutta favorevole al Chievo che fa girare il pallone con più precisione e velocità. I benefici si trasformano subito in gol dopo dieci minuti con i due gol di Meggiorini. Il primo è di rapina, con Meggiorini che pressa forte e sradica il pallone dai piedi di Di Gennaro. L'attaccante del Chievo si trova il campo aperto davanti agli occhi, corre verso la porta di Plizzari e con freddezza lo batte.

La rete questa volta mette benzina nel serbatoio del Chievo e Meggiorini sfiora la doppietta dopo pochi minuti, ma il suo sinistro di prima intenzione su assist di Vignato finisce fuori. La doppietta però arriva al minuto 59, su calcio di rigore. A guadagnarsi la massima punizione è stato Djordjevic, sgambettato in area da Di Gennaro.

Il Chievo tira un po' il fiato, ma il Livorno è senza idee e così, dopo l'ora di gioco, il match vive un momento di stanca, interrotto solo da un tentativo sbagliato di Pucciarelli. In quella azione, inoltre, Djordjevic si fa male e deve lasciare il campo a Rodriguez. Lo spagnolo si mette subito in mostra con due tiri, murati dalla difesa amaranto.

Breda cerca di dare la scossa ai suoi inserendo forze fresche. Il cambio migliore sembra essere quello di Morganella che ravviva l'attacco livornese. All'80' lo stadio si infiamma per una palla vagante in area gialloblu. Il contrasto aereo tra Marras ed Esposito è falloso per gli amaranto, ma Illuzzi risponde negativamente col braccio e non fischia. Chi protesta di più è l'assistente allenatore di Roberto Breda, Balleri, che viene espulso dal direttore di gara.

Negli ultimi dieci minuti nervosismo alle stelle, mentre le energie calano. Nel finale, però, ne ha di più il Chievo Verona che da calcio di punizione trova il gol partita.



LIVORNO - CHIEVO VERONA 3-4

MARCATORI: 5', 30', Marsura; 7' Pucciarelli; 25' Marras; 54', 59' rig, Meggiorini, 89' Segre.

LIVORNO (3-4-3): Plizzari; Boben, Di Gennaro, Bogdan; Del Prato, Luci (75' Morganella), Agazzi, Porcino; Marras, Raicevic (62' Braken), Marsura.

In panchina: Morelli, Gonnelli, Gasbarro, Rocca, Stoian, Murilo, Rizzo, Mazzeo, Ricci, Zima. Allenatore: Roberto Breda.

CHIEVO VERONA (4-3-1-2): Semper; Dickmann, Leverbe, Cesar, Frey; Obi (18' Esposito), Nuno Henrique (46' Vignato), Segre; Pucciarelli; Meggiorini, Djordjevic (69' Rodriguez).

In panchina: Vaisanen, Cotali, Brivio, Rigione, Karamoko, Bertagnoli, Rovaglia, Nardi, Pavoni. Allenatore: Michele Marcolini.

ARBITRO: Lorenzo Illuzzi di Molfetta.

AMMONITI: Boben, Dickmann, Marras, Frey, Rodriguez, Cesar, Esposito.

ESPULSI: Balleri (assistente allenatore di Breda), Marsura, Pucciarelli.