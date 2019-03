Hellas Verona - Venezia 1-0 | Di Gaudio consegna ai gialloblu il derby veneto

È arrivata la vittoria dell'Hellas Verona nel derby veneto andato in scena allo stadio Bentegodi nella ventisettesima giornata di Serie B, con il Venezia che si è dovuto arrendere con il risultato di 1-0.

PRIMO TEMPO - Partenza aggressiva del Verona: Balkovec ci prova già al 1', ma Vicario para. Venezia cerca di chiudere tutti gli spazi e partire in velocità. Pazzini va di testa su un corner al 7', ma non trova la porta. Un minuto dopo invece la trova Bianchettil, ma l'incornata è centrale. Abbraccio sospetto in area ospite al 10 tra Pazzini e Cernuto. Nel primo quarto d'ora il pallino del gioco è rimasto in mano alla formazione di casa, che ha cercato soprattutto fortuna sulle fasce. Un cross dalla trequarti destra di Faraoni al 18' arriva a Di Gaudio dopo un rimpallo tra Pazzini e il marcatore e l'ala può battere Vicario, nonostante il disturbo di Lombardi. Ancora Di Guadio due minuti dopo fa filtrare con il tacco per Henderso, ma Coppolaro salva in corner. Dalla bandierina viene pescato in area ancora Bianchetti, che non trova la porta. Venezia prova ad alzare il baricentro, ma i gialloblu non sembrano volersi far schiacciare. Lee sorprende Vicario al 30' dal lato corto dell'area ma trova la traversa, la sfera arriva a Di Gaudio che cerca il palo lontano e la difesa mette in corner. Filtrante per Pazzini in area al 31', che viene atterrato: tutto regolare per Piscopo. Al 35' Di Gaudio reclama per un tocco di mano in area di Zampano. Il Venezia continua a faticare ad avvicinarsi alla porta di Silvestri, mentre gli scaligeri continuano ad impesierire la retroguardia di Zenga. Lombardi si libera di Lee con una spinta al 39' e far partire un potente destro che trova la grande risposta dell'estremo difensore di Grosso.

SECONDO TEMPO - Buona partenza dei gialloblu, che al 49' portano Lee al tiro, ma il suo sinistro è troppo alto. Gli ospiti sembrano più decisi ad impensierire l'Hellas e trovano con più facilità la ripartenza. Balkovec al 57' ci prova da lontano e trova una deviazione: sul corner Segre trattiene Bianchetti e l'arbitro concede il rigore, ma Vicario ipnotizza Pazzini. Con meno foga rispetto alla prima frazione, i gialloblu continua a mettere alla prova la difesa avversaria. Venezia in difficoltà e al 61' Lee raccoglie il cross di Bianchetti in area, ma il suo destro viene smorzato. Partita sempre molto intensa. Di Gaudio al 65' semina il panico in area lagunare, ma il suo destro viene poi bloccato da Vicario. Faraoni al 68' mette in mezzo per Pazzini che taglia sul primo, ma Vicario chiude. Al 69' ci prova Bocalon, ma Silvestri para in presa plastica. Ancora Pazzini al 70', si gira in area e calcia, con la sfera che esce di pochissimo. Vrioni ci prova da fuori al 74', ma la sfera finisce lontana dalla porta. Venezia prova a compiere l'ultimo sforzo: al 77' prima Silvestri ferma la conclusione di Citro, poco dopo la difesa respinge l'insidioso tiro a giro di Segre. Vicario all'83' tiene in piedi il Venezia, chiudendo su Tupta lanciato a rete e mettendo in corner anche il successivo tentativo di Lee, che sugli sviluppi del successivo tiro dalla bandierina va anche a segno, trovandosi però in netto fuorigioco sulla conclusione sbilenca di Di Gaudio. Lo stesso sudcoreano all'86 mette fuori una ghiotta occasione, ben servito in area da Henderson. Gusrafson non aggancia in area all'87' dopo l'accelerazione di Traoré.

HELLAS VERONA - VENEZIA 1-0

MARCATORI: Di Gaudio (HV) al 18'

HELLAS VERONA: Silvestri, Faraoni, Bianchetti, Empereur, Balkovec, Henderson, Gustafson, Laribi (dal 75' Colombatto), Lee, Pazzini (dall'82' Tupta), Di Gaudio (dall'87' Traorè).

A DISPOSIZIONE: Berardi, Ferrari, Di Carmine, Lucas, Dawidowicz, Almici. ALLENATORE: Grosso.

VENEZIA: Vicario, Fornasier, Coppolaro, Bentivoglio (dal 46' St. Clair), Segre, Di Mariano (dal 76' Citro), Schiavone, Lombardi (dal 71' Vrioni), Cernuto, Zampano, Bocalon.

A DISPOSIZIONE: Facchin, Lezzerini, Bruscagin, Suciu, Pinato, Zennaro, Besea, Mazan. ALLENATORE: Zenga.

ARBITRO: Fabio Piscopo di Imperia.

AMMONITI: Laribi, Segre, Cernuto, Tupta

