DIRETTA: Hellas Verona - Salernitana 1-0 | Pazzini guida l'assalto agli amaranto

PRIMO TEMPO - I padroni di casa provano a prendere in mano il gioco, mentre gli amaranto cercano subito di metterla sul piano fisico. Ripartenza veloce dei gialloblu al 9', con Migliorini che riesce a chiudere sull'assist di Faraoni. Sul corner successivo, Bianchetti stacca ma non riesce a trovare la porta. Fuori misura al 12', la girata di Pazzini su assist di Laribi. Partita abbastanza equilibrata nel primo quarto d'ora, con gli ospiti che non rinunciano a proporsi in avanti. Al 18' il tiro a giro di Jallow non va lontano dall'incrocio dei pali. Il Verona sembra trovarsi meglio a ripartire in velocità, che non a manovrare per cercare varchi. Silvestri al 26' para senza problemi il tiro da fuori di Jallow. Cresce la Salernitana nella seconda parte della frazione. Casasola al 32' prova ad approfittare di un'uscita avventata di Silvestri, che però riesce comunque a salvarsi. Pazzini al 40' in versione assist man per Gustfason che ha provato piazzarla di piatto, trovando l'ottima parata di Micai. Zaccagni al 45' viene anticipato all'ultimo dalla difesa sul servizio di Faraoni. Assalti finali dei gialloblu nel recupero.

SECONDO TEMPO - Partenza aggressiva degli ospiti. Fuori la rasoiata di Gustafson al 49', dopo la sponda al limite dell'area di Lee. Un corner insidioso al 54' attraversa tutta l'area scaligera senza che nessuno riesca a toccare la sfera. Partita sempre molto combattuta. Al 55' Lee serve un pallone d'oro a Gustafson, che si presenta davanti alla porta ma col sinistro manca incredibilmente il bersaglio. Il Verona piano piano cerca di riprendere in mano il gioco e colpire, fallendo spesso l'ultimo passaggio. Vitale al 63' penetra in area con un bel triangolo, ma perde l'attimo e viene chiuso dalla difesa. Imbucata di Lee al 70' per Faraoni, che mette l'ennesimo assist della sua serata dalla destra innescando un flipper che alla fine viene risolto dalla rete di Pazzini. Verona ora sulle ali dell'entusiasmo. La Salernitana prova a reagire, Vitale si "addormenta" e Casasola gli ruba palla ma la sua conclusione viene respinta.

HELLAS VERONA - SALERNITANA 1-0

MARCATORI: Pazzini (HV) al 71'

HELLAS VERONA: Silvestri, Faraoni, Bianchetti, Dawidowicz, Vitale, Gustafson, Colombatto (dal 59' Di Gaudio), Zaccagni, Lee (dall'83 Empereur), Pazzini (dall'90' Tupta), Laribi.

A DISPOSIZIONE: Berardi, Ferrari, Henderson, Di Carmine, Traorè, Balkovec, Kumbulla, Almici. ALLENATORE: Grosso.

SALERNITANA: Micai, Mantovani, Migliorini, Gigliotti (dal 46' Pucino), Casasola, Minala (dal 79' Anderson A.), Di Tacchio, Lopez, Mazzarani, Calaiò, Jallow (dal 64' Anderson D.).

A DISPOSIZIONE: Vannucchi, Ogjer, Djuric, Memolla, Schiavi, Orlando, Lazzari. ALLENATORE: Gregucci.

ARBITRO: Marco Serra di Torino.

AMMONITI: Lopez, Gigliotti, Pazzini, Mazzarani, Di Tacchio, Zaccagni, Mantovani

