Hellas Verona - Lecce 0-2 | Una rete per tempo: gialloblu ancora KO

Doveva essere la partita del riscatto dopo la battuta d'arresto di Salerno, invece l'Hellas Verona trova la seconda sconfitta consecutiva nell'anticipo della settima giornata di Serie B, con il Lecce che vince per 2-0 allo stadio Bentegodi.

PRIMO TEMPO - I padroni di casa partono forte. Al 4' il colpo di testa di Marrone termina sopra la traversa. I pugliesi però non restano a guardare e al 7' la conclusione da fuori di Scavone termina a lato. Contatto dubbio su Marrone in area all'11'. Miracolo di Vigorito al 14' su Laribi, che ha calciato a botta sicura dall'interno dell'area, servito da Matos. Rimpallo pericoloso in area gialloblu al 16' sulla respinta di Silvestri, ma i padroni di casa se la cavano. L'Hellas colleziona corner, ma il destro di Laribi al 18' non trova la porta. Il Verona prova a fare possesso, ma il Lecce non rinuncia a giocare quando entra in possesso della sfera. È ancora Laribi al 20' ad inserirsi in area sul liscio di Pazzini, ma anche questa volta non trova lo specchio della porta da ottima posizione. Tabanelli al 28' recupera la sfera e prova a concludere, ma il tiro è debole. Sponda di Pazzini per Colombatto al 29', ma il suo destro dall'interno dell'area non trova il bersaglio. Lecce perde qualche pallone sanguinoso sulla trequarti, ma il Verona non riesce ad approfittarne e il tiro del solito Laribi al 33' diventa preda di Vigorito. Un minuto dopo invece è Silvestri a dire di no all'incornata di Tabanelli. Matos, lanciato in contropiede, finisce a terra in un contrasto contro Calderoni al 35', ma Massini lascia correre. Infortunio per Matos, entra Cissé. Ancora una situazione al limite in area Pugliese al 43', stavolta con Crescenzi protagonista, ma per l'arbitro non ci sono gli estremi del penalty. Al 44' il tiro di Petriccione viene deviato in area, spiazza Silvestri, ma la sfera esce. La Mantia sblocca il match al 46', sorprendendo la difesa scaligera su assist di Mancosu.

SECONDO TEMPO - L'Hellas riparte dal possesso palla. Al 48' Lee non riesce ad approfittare della sponda di Pazzini. Centrale il destro del coreano al 49'. Al 50' Venuti usa le mani su Cissé in area, ma Massimi non si lascia convincere. Ritmi alti ora, con il Lecce che cerca di pungere in velocità. Altra trattenuta su corner in area giallorossa: tutto regolare. Il Verona fatica a sfondare nella difesa di Liverani. Zaccagni al 60' entra in area da destra e premia il movimento di Pazzini, ma il tiro viene deviato in corner. I padroni di casa non riescono a trovare la velocità di manovra necessaria a sorprendere gli avversari. Al 68' Mancosu, lasciato libero al limite, fa partire un gran sinistro che fulmina Silvestri. Gli scaligeri provano a reagire subito: Crescenzi sfonda a destra e calcia, il tiro viene deviato e Vigorito d'istinto mette in corner. Dalla bandierina viene pescato in area Dawidowicz, ma il suo colpo di testa termina a lato. Al 76' Pazzini ma in rete, ma l'arbitro annulla per un fuorigioco dubbio. Con Ragusa in campo è un Verona ancora più offensivo che cerca il forcing nel finale. Al 78' Ragusa prova ad innescare Pazzini, ma l'attaccante non riesce a deviare a rete. Bovo chiude in spaccata all'80' sull'assist di Laribi. Un minuto dopo Silvestri ipnotizza Palombi arrivato a tu per tu. All'85 Vigorito salva ancora su Laribi. Trattenute e spinte in area leccese, ma per Massimi non è mai rigore: vibranti proteste dei gialloblu. Ultimi assalti dell'Hellas. Secondo gol annullato per i padroni di casa al 90': Zaccagni incorna e segna, ma per il guardalinee la sfera era uscita sulla traiettoria dell'angolo.

HELLAS VERONA - LECCE 0-2

MARCATORI: La Mantia (L) al 46' pt, Mancosu (L) al 68'

HELLAS VERONA: Silvestri, Eguelfi (dal 76' Ragusa), Marrone, Matos (dal 40' Cissé), Pazzini, Colombatto, Lee (dal 56' Zaccagni), Crescenzi, Laribi, Dawidowicz, Empereur.

A disposizione: Ferrari, Tozzo, Caracciolo, Henderson, Gustafson, Di Carmine, Balkovec, Calvano, Kumbulla. Allenatore: Grosso.

LECCE: Vigorito, Petriccione, Mancosu, Palombi, Meccariello, La Mantia (dall'84' Pettinari), Tabanelli (dall'89' Fiamozzi), Venuti, Calderoni, Scavone (dall'84' Armellino), Bovo.

A disposizione: Bleve, Cosenza, Arrigoni, Lepore, Torromino, Haye, Marino, Dubickas, Tsonev. Allenatore: Liverani.

Arbitro: Massimi (sez. AIA Termoli).

Assistenti: Muto (sez. AIA Torre Annunziata) e Margani (sez. AIA Latina).

AMMONITI: Lee, Eguelfi, Scavone, Petriccione, Palombi, Colombatto, Meccariello.