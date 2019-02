Carpi - Hellas Verona 1-1 | Delusione gialloblu allo stadio Cabassi

Neanche allo stadio Cabassi, nella terza giornata del girone di ritorno di Serie B, è arrivata la vittoria per l'Hellas Verona, fermato sul pareggio per 1-1 dal Carpi.

PRIMO TEMPO - Gli ospiti sembrano essere partiti con il piglio giusto. Al 6' Di Gaudio, lanciato da Di Carmine, cerca di cogliere di sorpresa Colombi con l'esterno destro, ma la sfera esce di poco. I ritmi e l'intesità della partita sembrano crescere. Carpi prova a prendere in velocità la difesa scaligera quando riconquista palla, mentre l'Hellas manovra per mettere alle corde gli avversari, cercando anche l'imbucata. Marsura al 18' non riesce a trovare la deviazione vincente dopo la fuga sulla destra di Jelenic. Silvestri al 22' blocca una palla vagante in area dopo un paio di deviazioni. Azione insistita dell'Hellas al 22', con Bianchetti che mette in area un pallone basso, respinto poi da Colombi: sul seguente parapiglia arriva il fischio arbitrale per la difesa. Silvestri al 26' dice di no prima al tocco ravvicinato di Coulibaly e poi al diagonale da posizione defilata di Jelenic: Carpi pericolosissimo. Al 35' Colombi mette fuori di piede il diagonale di Di Carmine. Fuori di poco il seguente colpo di testa di Dawidowicz. Il Verona fatica a sfondare e rischia di esporsi al contropiede emiliano. Il Carpi sorprende ancora il Verona sulla destra al 43', Silvestri si oppone alla prima conclusione, ma non può niente sul tap in di Di Noia.

SECONDO TEMPO - Gli scaligeri tornano in campo con Faraoni al posto di Dawidowicz. Inizio di ripresa confusionario. Fallo sistematico dei padroni di casa ogni volta che vengono saltati, ma Ros continua a tenere i cartellini in tasca. I gialloblu provano ad alzare la pressione, ma faticano ad arrivare alla conclusione. Empereur al 56' lancia in avanti, Sabbione e Colombi non si capiscono, Matos ne approfitta e segna, prendendo anche un colpo. Faraoni da lontanissimo al 63', ma Piscitelli allontana in tuffo. Il Verona sembra aver trovato coraggio dopo il gol. Concas, da fuori, coglie la traversa al 68', appena entrato in campo. Brutto secondo tempo dal punto di vista tecnico, ma sempre combattuto. Lasciato libero di saltare di testa, al 72' fallisce una clamorosa occasione. Un minuto dopo, dopo una serie di rimpalli, Di Carmine riesce a calciare sotto misura, ma Piscitelli fa buona guardia. Furibonda mischia in area carpigiana al 77', nel batti e ribatti la palla arriva a Bianchetti, che sfiora la rete. Anche le condizioni del campo non privilegiano lo spettacolo. Tiro strozzato e fuori misura di Lee all'85'. Ancora Concas, all'88', mette fuori per pochi centimetri dopo una sponda. Match spezzettato e confusionario anche nel finale. Respinta da un difensore al 93', la conclusione a botta sicura di Lee dall'altezza del dischetto del rigore. Fuori il destro di Tupta al 96'.

CARPI - HELLAS VERONA 1-1

MARCATORI: Di Noia (C) al 43', Matos

CARPI: Colombi (dal 61' Piscitelli), Sabbione, Pezzi, Vitale M., Marsura (dal 68' Concas), Poli, Arrighini (dal 82' Cissé), Jelenic, Pachonik, Coulibaly, Di Noia.

A DISPOSIZIONE: Piscitelli, Suagher, Marcjanik, Piscitella, Vano, Mustacchio, Pasciuti, Barnofsky, Rolando, Kresic. ALLENATORE: Castori.

HELLAS VERONA: Silvestri, Empereur, Bianchetti, Dawidowicz (dal 46' st Faraoni), Vitale L., Colombatto, Danzi, Zaccagni (dal 56' Matos), Lee, Di Carmine, Di Gaudio (dal 77' Tupta).

A DISPOSIZIONE: Berardi, Ferrari, Munari, Henderson, Marrone, Matos, Gustafson, Pazzini, Balkovec, Laribi. ALLENATORE: Grosso.

ARBITRO: Riccardo Ros di Pordenone.

AMMONITI: Dawidowicz, Pezzi, Sabbione, Danzi, Coulibaly

