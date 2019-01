Chievo, rinforzo a centrocampo con Dioussé e lotta per evitare cessioni

Dopo quello di Ezequiel Schelotto, il Chievo Verona ha annunciato ieri, 29 gennaio, un altro acquisto. Dal Saint-Etienne è stata acquisito in prestito fino a fine stagione con diritto di riscatto Assane Dioussé, centrocampista senegalese classe '97.

Dalla Francia, Dioussé torna in Italia dove ha esordito nel calcio professionistico. Cresciuto nelle giovanili dell'Empoli, è stato promosso in prima squadra nella stagione 2015/2016 e in Serie A ha esordito con i toscani proprio contro il Chievo Verona. Tra campionato e Coppa Italia, ha giocato 51 partite senza mai andare in gol. La sua unica rete da professionista l'ha segnata in Francia, dove con la maglia del Saint-Etienne ha collezionato 76 presenze.

E domani, 31 gennaio, si chiude la finestra invernale del calciomercato. Un calciomercato che non ha inviato segnali incoraggianti ai tifosi del Chievo Verona. Chi si aspettava investimenti per rinforzare il gruppo e per puntare con qualche speranza in più nella salvezza è rimasto deluso. Da Verona se ne sono andati giocatori come Birsa e Radovanovic e le cessioni potrebbero non essere ancora finite. Tra oggi e domani, infatti, potrebbero finalizzarsi altri affari: Cacciatore potrebbe andare al Perugia o al Cagliari, mentre Hetemaj è richiesto dal Parma, Obi potrebbe volare in Turchia, l'Empoli non si tira indietro per Bani e altri due giocatori, Depaoli e Kiyine, potrebbero accordarsi in questi giorni per lasciare Verona a fine stagione, Depaoli andrebbe al Genoa e Kiyine al Napoli.

