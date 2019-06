Sport Borgo Nuovo / Via Luigi Galvani

Di Carlo saluta il Chievo Verona, sarà il nuovo allenatore del Vicenza

Cambierà la guida tecnica del club della Diga. Per Di Carlo è una sorta di ritorno a casa, visto che ha vestito la maglia biancorossa per nove stagioni e in passato aveva anche allenato la squadra Primavera dei vicentini