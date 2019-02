Dopo la batosta con la Roma, un amareggiato ma fiducioso Di Carlo: «Ripartiamo a Udine»

«Rispetto a come avevamo preparato la partita, sul campo poi è andata decisamente in modo diverso. Ogni minimo errore e distrazione in questo periodo lo paghiamo caramente, ma la squadra c'è e lo dimostra il fatto che anche sullo zero a due abbiamo creato qualche buona occasione». È un Di Carlo amareggiato, ma anche consapevole che la rincorsa per la salvezza non è ancora finita, quello che si è trovato a dover commentare il pesante 0-3 subìto in casa dal Chievo contro la Roma ieri sera.

«Non sono per nulla contento sotto il profilo dell'attenzione messa in campo, - ha spiegato il mister - sono arrabbiato, ma so anche che questa è una squadra con dei valori e durante la settimana lavoreremo sulla testa e sulla gambe affinché vengano fuori nella prossima partita. Contro la Roma l'impegno dei ragazzi non è mai mancato, ma ora dobbiamo preparare meglio la sfida contro l'Udinese perché non è possibile concedere tanti spazia come purtroppo abbiamo fatto, dovremo essere più concentrati ed attenti in difesa e più concreti in attacco».

«La sfida di Udine è essenziale per noi, - ha quindi aggiunto ancora Di Carlo - dovremo fare risultato a tutti i costi. La classifica non ci deve influenzare negativamente, noi dovremo pensare soltanto a fare una buona prestazione, perché con le buone prestazioni arriveranno anche i risultati».