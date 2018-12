Chievo Verona, altro punto guadagnato a Parma. Di Carlo: «Ci siamo»

«Ci siamo, ci vogliamo essere e ce la giochiamo con tutti». Il tecnico del Chievo Verona Domenico Di Carlo ha usato queste parole per commentare il pareggio di ieri, 9 dicembre, contro il Parma, quarto risultato utile consecutivo in campionato.

I gialloblu non sono piaciuti al loro allenatore nei primi venti minuti di gara al Tardini. «Eravamo lenti a sviluppare il gioco», ha dichiarato Di Carlo, che comunque ha apprezzato l'atteggiamento con cui il suo Chievo è sceso in campo e ha messo in difficoltà l'avversario, trovando l'1-0 con Stepinski. Poi il pareggio del Parma lo ha segnato Bruno Alves. «Complimenti a lui, ha fatto un eurogol - ha detto Di Carlo - Noi dobbiamo avere più attenzione e determinazione quando passiamo in vantaggio». Nel finale il Chievo Verona è rimasto anche in dieci per l'espulsione di Depaoli, ma è riuscito a mantenere il risultato in parità. «Ci portiamo a casa questo punto», ha aggiunto il tecnico gialloblu.

Domenica 16 dicembre, il Chievo Verona giocherà in casa della Spal e cercherà la sua prima vittoria in campionato. «Andremo a Ferrara con coraggio e orgoglio - ha dichiarato Domenico Di Carlo - Abbasseremo la testa per lavorare e la rialzeremo quando dovremo affrontare i nostri avversari e per trovare la vittoria attraverso il gioco e l'atteggiamento giusti».

