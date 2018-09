Chievo, sconfitta dura a Genova. D'Anna: "Non si può perdere così"

La frase è stata anche ripetuta dal tecnico del Chievo Verona Lorenzo D'Anna: "Si può perdere in tanti modi ma non così". Basterebbero queste parole per descrivere la sconfitta subita ieri, 26 settembre, dai gialloblu nel turno infrasettimanale di Serie A in casa del Genoa.

GENOA - CHIEVO VERONA CRONACA E TABELLINO

Sono mancate la sicurezza, la qualita e la cattiveria ad un Chievo che invece dovrebbe scendere in campo con uno spirito diverso, vista anche la penalizzazione che ancora lo tiene all'ultimo posto in classifica con -1 punti. D'Anna non crede che la classifica stia influendo negativamente sul suo gruppo. "Contro la Roma eravamo a -2 e contro l'Udinese a -1, eppure ci siamo espressi su livelli più alti", ha detto l'allenatore gialloblu, che ora chiede ai suoi di non deprimersi. "Dobbiamo mettere in campo maggiore agonismo, altrimenti non andiamo da nessuna parte", ha dichiarato D'Anna, che sulla partita di ieri ha commentato: "Abbiamo commesso tanti errori tecnici. Dobbiamo farci un bell'esame di coscienza".