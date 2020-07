Cremonese - Chievo Verona, probabili formazioni | Tenuta fisica è un'incognita

Il caldo e la rosa corta. Due fattori che incidono sull'aspetto fisico dei giocatori del Chievo Verona, i quali sono chiamati a riscattarsi questa sera, 13 luglio, dopo l'occasione persa di venerdì scorso contro il Trapani. Alle 21, i gialloblu faranno visita alla Cremonese di Pierpaolo Bisoli e sarà interessante vedere con quali energie scenderanno in campo in una partita che non si può sbagliare. In classifica, i clivensi occupano insieme alla Salernitana l'ottava posizione, l'ultima che garantisce l'accesso ai playoff promozione. Un posizione che il Chievo potrebbe perdere se stasera non coglierà tre punti allo stadio Zini di Cremona. Uno stadio dove la Cremonese è tornata a vincere dieci giorni fa contro il Pescara, dopo le due sconfitte con Benevento e Cosenza. E dopo la vittoria col Pescara, i grigiorossi hanno battuto anche il Livorno, uscendo ormai quasi del tutto dalla lotta per evitare la retrocessione.

Sarà quindi una sfida molto delicata per il Chievo Verona, al cui allenatore Alfredo Aglietti mancheranno i centrocampisti Segre e Obi e i difensori Cotali e Vaisanen. Mentre Bisoli non avrà Crescenzi in difesa e Boultam e Deli nella mediana.

La partita di stasera sarà arbitrata da Giovanni Ayroldi di Molfetta e su VeronaSera sarà raccontata in diretta streaming. Queste le probabili formazioni: