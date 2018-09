Cosenza-Hellas Verona, il Giudice sportivo rimanda la propria decisione

Il Giudice sportivo, si riserva di decidere anche in attesa di conoscere il contenuto del preannunciato reclamo della Soc. Hellas Verona.

Questa la delibera pubblicata sul comunicato ufficiale della Lega di Serie B del 4 settembre, in merito alla partita non disputata tra il Cosenza e i gialloblu, a causa dell'impraticabilità del terreno di gioco dello stadio Marulla.

Il caso scoppiato il 1° settembre, e arrivato anche nelle stanze della politica locale, rischia di trascinarsi ancora per qualche tempo: anche la società calabrese infatti prepara il proprio ricorso per evitare la sconfitta per 3-0 a tavolino.