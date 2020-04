Zaccagni e il coronavirus: «All'inizio mi ha spaventato, ma ora sto bene»

Ufficialmente, tra i calciatori dell'Hellas Verona, lui è stato l'unico positivo al test del coronavirus. Mattia Zaccagni ha scoperto a metà marzo di essere stato contagiato e come il resto della squadra è rimasto in isolamento a casa. Ieri, 1 aprile, Hellas Verona Channel ha pubblicato la quarta puntata della rubrica «Distanti ma... comunicanti» ed il protagonista è stato proprio Zaccagni, il quale ha confermato che le sue condizioni di salute sono buone e a livello emotivo il 24enne gialloblu non vede l'ora di tornare in campo per regalare emozioni ai tifosi, quando questa emergenza sarà finita.

La positività al coronavirus, inizialmente, mi ha spaventato - ha rivelato Zaccagni - Ho avuto dei sintomi per due o tre notti, come qualche linea di febbre e un dolore forte e fastidioso alla gambe. Ma adesso sto molto bene.

Ho ricevuto molti messaggi di sostegno. Non sono riuscito purtroppo a rispondere a tutti, ma li ringrazio tutti perché mi hanno fatto sentire il loro affetto.

Superato lo spavento, Mattia Zaccagni è tornato ad allenarsi come i suoi compagni e quindi a casa. L'atleta ha una serie di attrezzi da palestra in casa e segue giornalmente il programma che lo staff gialloblu gli invia. Oltre agli esercizi, le giornate di Zaccagni procedono un po' monotone, tra tv, videochiamate, playstation e cucina. «Ai fornelli me la cavo, ma non sono un genio e spesso la cena la ordino - ha confessato il numero 20 dell'Hellas Verona - Di romagnolo faccio la piadina, ogni tanto le tagliatelle, ma niente di eclatante».

Della sua stagione, Zaccagni ha ricordato i gol segnati a Genoa e Samp, ma anche gli assist che hanno permesso ai compagni di segnare. «La vittoria con la Juve è una di quelle partite che porterò sempre nel cuore - ha aggiunto - Ora non si sa cosa sarà del campionato, ma per ora la mia stagione è stata positiva».