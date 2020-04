Tezenis e Calzedonia stagione finita. Stop definitivo per basket e volley

Dopo il rugby, anche basket e pallavolo chiudono in anticipo la loro stagione per colpa del coronavirus. Niente playoff, nessuna assegnazione dello scudetto, nessuna retrocessione e nessuna promozione.

Nel mondo della palla a spicchi, un primo provvedimento aveva già interrotto le attività dei dilettanti e dei settori giovanili. Erano rimasti in sospeso solo i campionati di Serie A1, di Serie A2 e di Serie B. Martedì scorso, 7 aprile, il presidente della Federaziona Italiana Pallacanestro (Fip) Giovanni Petrucci ha deciso per la conclusione anche per i tre tornei principali di basket italiano. In questo momento, dunque, la Tezenis Verona non potrà continuare la sua corsa verso la Serie A1. Difficile, però, pensare che la prossima stagione ripartirà con gli stessi club negli stessi campionati. Ci sono bilanci da far quadrare e tutto sarà ancor più complicato dato che dall'attuale crisi sanitaria generata dal coronavirus è scaturita anche una crisi economica. E quindi bisognerà vedere quante squadre riusciranno ad iscriversi e a quali campionati riusciranno ad iscriversi.

Lo stesso discorso vale anche per la pallavolo italiana che ha deciso ieri, 8 aprile, di dichiarare terminato il 75esimo campionato di Serie A1. «Conclusi senza assegnazione di scudetti, promozioni e retrocessioni tutti i campionati nazionali, regionali e territoriali», questo si legge nel comunicato della Federazione Italiana Pallavolo (Fipav).

Sui campionati giovanili è stata trovata la soluzione di modificare le annate delle categorie, dando così ai ragazzini di proseguire l'attività giovanile. Il prossimo anno, i campionati maschili e femminili, saranno Under 13, Under 15, Under 17 e Under 19.

La Fipav «lavorerà per programmare al meglio la prossima stagione sportiva», termina la nota ufficiale, ma lo stesso dovranno fare i club, Calzedonia Verona compresa, che in questo periodo si devono riorganizzare per le prossime annate.