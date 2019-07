Calzedonia, uno schiacciatore dalla California. Arriva Corey Chavers

La Calzedonia Verona ha messo sotto contratto un altro giovane atleta promettente. Questa mattina, 9 luglio, è stato ufficializzato l'accordo con lo schiacciatore statunitense Corey Chavers.

Chavers è un classe 1997 e per lui sarà la prima stagione in Italia, dopo l'esperienza maturata con la squadra dell'università californiana Santa Barbara. «Sono molto felice di cominciare la mia stagione da esordiente in SuperLega - ha dichiarato Chavers - Ci vediamo presto a Verona».