Tante novità per la Coppa Giulietta&Romeo 2020 che si affaccia sul lago di Garda

Fervono i preparativi per la seconda edizione della Coppa Giulietta&Romeo, la manifestazione di regolarità classica organizzata dall'Automobile Club Verona in collaborazione con AC Verona Historic e ACI Verona Sport che tornerà in scena i prossimi 7-8 febbraio come appuntamento inaugurale del Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche 2020.

Rispetto all'edizione 2019 disputata lo scorso novembre, l'evento ridisegnerà sensibilimente i suoi connotati sia per adeguarsi al format del campionato, sia in ragione di un importante cambio di location. L'evento farà infatti base a Bardolino, una delle più suggestive cittadine sulla sponda veronese del Lago di Garda. L'importante variazione è stata resa possibile dalla collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Bardolino, l'Associazione Albergatori, Federalberghi e Bardolino TOP che hanno fortemente voluto il fulcro dell'evento sul Benaco.

La manifestazione si svolgerà già a partire da venerdì 7 febbraio con le verifiche sportive e tecniche ospitate presso l'Hotel Caesius, centro direzionale della corsa. Sempre in questa struttura verrà allestita anche dal direzione gara, la cerimonia di premiazione e il buffet finale. Le procedure di verifica proseguiranno poi solo su prenotazione e per un numero ridotto di concorrenti sabato 8 febbraio al mattino, prima della distribuzione radar e della partenza. Il parcheggio carrelli sarà al Camping Comunale di Bardolino.

Lo start della gara verrà dato sul lungolago intorno alle ore 10:00 di sabato 8 febbraio prima di affrontare i 180 chilometri di percorso con oltre 60 prove cronometrate. La cerimonia d'arrivo, sempre sul lungolago, è prevista per le ore 16 mentre la location che ospiterà il light lunch di metà giornata sarà svelata a breve. Ammesse al via vetture costruite fino al 1990 e 35 vetture moderne in coda.

Interessante iniziativa sarà il CAT, Chrono Ability Training, una sorta di sessione di prove libere su pressostati che sarà organizzata al venerdì in una porzione del parcheggio pubblico adiacente a Passeggiata Rivalunga, con un paio di rilevamenti cronometrici e uno schermo per la visualizzazione in simultanea dei tempi. L'area sarà disponibile per tutti i concorrenti che potranno così impostare gli strumenti e usufruire di una sessione extra di allenamento prima della corsa.

Oltre alla Coppa Giulietta&Romeo, la manifestazione attribuirà anche il prestigioso Trofeo Luciano Nicolis e metterà in palio alcuni premi speciali di pregio, tra i quali l'ospitalità per un soggiorno per due persone a Phucket, in Thailandia, un'iscrizione gratuita per l'edizione 2021 e altre sorprese che saranno comunicate nelle prime settimane dell'anno nuovo. Le iscrizioni apriranno il prossimo giovedì 2 gennaio e i moduli si potranno scaricare sul sito www.coppagiuliettaeromeo.it.