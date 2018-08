Problema a una turbina, si conclude in anticipo il Rally di Germania per Scandola

Mancavano "solo" una cinquantina di km per concludere il lungo week-end dell’ADAC Rallye Deutschland. Nel primo dei due passaggi della prova Grafschaft, a circa 10 km dalla fine del tratto cronometrato, un problema al sistema di sovralimentazione della Fabia R5 ha non ha permesso a Umberto Scandola e Andrea Gaspari di proseguire una gara molto impegnativa combattuta sempre nella top ten della categoria WRC2.

«È andata così… uffa, andrà meglio la prossima», questo il primo breve commento di Umberto Scandola che riassume delusione e voglia di riprovarci. «Sono dispiaciuto per me e per la squadra che si è impegnata veramente tanto in questo Rally di Germania. Dopo una gara molto regolare e veloce cominciavamo a intravvedere la possibilità di conquistare un buon risultato, considerando che era il nostro debutto assoluto in questo rally atipico. Tutto stava andando per il meglio quando la turbina ci ha tradito sulla PS 16 e in questi casi non è possibile proseguire senza assistenza. Ritorniamo a Verona con un po’ di amaro in bocca ma con un grande bagaglio di esperienza e la conferma che anche un piccolo team come il nostro può avvicinarsi agli ufficiali».

Un terzo tempo come miglior risultato in prova speciale altre 5 volte tra i primi nove e due tappe concluse sempre nella top ten di classe WRC2. Alla partenza della terza e ultima tappa Scandola-Gaspari occupavano la 19esima posizione assoluta e l’ottava di WRC2.

«Peccato non poter chiudere un rally così impegnativo, penso che sarebbe stato un meritato riconoscimento per il lavoro di tutto il team», conclude Riccardo Scandola. «Abbiamo avuto un problema tecnico al turbocompressore, un particolare che vive con il motore e non ha bisogno di particolari controlli, dunque difficile da prevedere. Mai in passato si era verificato alle nostre vetture. Siamo venuti in Germania con un’auto completamente revisionata e con pochi km alle spalle ma si sa le corse sono condizionate anche da questi inconvenienti».