Calzedonia Verona, niente da fare a Perugia. Prima sconfitta in campionato

C'era tanta voglia di riscatta in casa della Sir Safety Conad Perugia dopo la sconfitta all'esordio con Milano. La Calzedonia Verona, invece, aveva cominciato il campionato con una vittoria, ma ieri, 27 ottobre, in terra umbra non ha avuto scampo e ha perso per 3-0.

La gara è stata a senso unico fin dal primo set. Al primo time-out tecnico, Perugia era già in vantaggio 8-5, ma il divario tra le due squadre si è fatto sempre più grande fino ai nove punti finali (25-16). Più equilibrato il secondo set, ma con la Calzedonia sempre alle spalle degli avversari, che si aggiudicano il parziale per 25-20. Nell'ultimo set, punteggio in bilico fino al 10-10, poi la Sir Safety mette la freccia e conduce fino al 25-18 finale.

Siamo stati poco incisivi in battuta e in contrattacco e questo ci ha penalizzati - ha dichiarato l'allenatore della Calzedonia Verona Radostin Stoytchev - Avremmo dovuto approfittare dei loro cali di tensione, ma non l’abbiamo fatto. Purtroppo non siamo riusciti a mettere in pratica il lavoro fatto in settimana. Ora torniamo in palestra a lavorare. Solo con l'impegno costante potremo tornare a vincere.

SIR SAFETY CONAD PERUGIA - CALZEDONIA VERONA 3-0

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Piccinelli, Ricci 9, Hoogendoorn, Benedicenti ne, Taht ne, Leon 13, Lanza 14, Zhokouski, Russo 6, Colaci, Atanasijevic 21, De Cecco 1, Plotnytskyi 2. All. Heynen.

CALZEDONIA VERONA: Kluth ne, Marretta 9, Birarelli 1, Asparuhov 19, Boyer 32, Franciskovic, Solé 7, Cester 5, Spirito 2, Zanotti ne, Donati (L), Bonami (L), Chavers, Muagututia ne. All. Stoytchev.

ARBITRI: Cesare, Piana