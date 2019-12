Collari d'Oro del Coni ai campioni Federica Pellegrini e Stefano Raimondi

Un veronese di nascita e una veronese di adozione, ieri 16 dicembre, hanno partecipato alla cerimonio di consegna dei Collari d'Oro al Foro Italico di Roma. La massima onorificenza conferita dal Coni è stata consegnata al nuotatore paralimpico Stefano Raimondi, campione mondiale e detentore del record italiano nei 100 rana SB9, ed a Federica Pellegrini, capace quest'anno di vincere il suo quarto oro mondiale. «Vincere il Mondiale quest'anno è stata una grandissima emozione, veramente incredibile - ha detto Pellegrini ad Ansa - Vincere un Mondiale è sempre un'emozione particolare. A Roma 2009 avevo 20 anni, ma rivincere a 30 anni ha un valore diverso per me. Quella di Tokyo, se arriverà, sarà la mia quinta Olimpiade e potrò chiudere la mia carriera in pace».

I Collari d'Oro sono stati consegnati dal presidente del consiglio Giuseppe Conte, che ha partecipato alla cerimonia insieme al ministro per lo sport Vincenzo Spadafora, al presidente del Coni Giovanni Malagò e al presidente del comitato italiano paralimpico Luca Pancalli.

E un Collare d'Oro è stato consignato anche al presidente della Regione Veneto Luca Zaia, oltre che al presidente della Lombardia Attilio Fontana e ai sindaci di Milano e Cortina Giuseppe Sala e Gianpietro Ghedina per l'assegnazione a Milano-Cortina delle Olimpiadi Invernali del 2026. «Un capolavoro nella storia dello sport italiano», lo ha definito Malagò nel suo discorso.