L'8 aprile torna la Vicenza-Bionde, la più antica gara ciclistica veronese

È in programma per il prossimo 8 aprile l'edizione numero 74 della Vicenza-Bionde, la competizione più antica del panorama ciclistico veronese.

A presentarla quest'anno sono stati il presidente della Provincia di Verona Antonio Pastorello, il sindaco di Salizzole Mirko Corrà e il presidente dell'Us Bionde Filippo Scipioni. La Vicenza-Bionde partirà da Malo, per poi attraversare numerosi comuni berici e scaligeri, come Trissino, Montecchio, Montebello, San Bonifacio e Soave. Poi la corsa si arrampicherà verso Cazzano di Tramigna, fino al Monte Tabor dove, a 284 metri di altezza verrà posto il traguardo intermedio del Gran Premio della Montagna. Dopo una rapida discesa si arriverà a Illasi, per poi procedere attraverso Vago, Zevio, Palù, Oppeano, Villafontana, Bovolone e infine Salizzole. Qui inizierà il circuito finale, da ripetere cinque volte prima dell’arrivo, dopo 173 chilometri di corsa.