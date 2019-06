Oltre 2500 ciclisti in arrivo nel weekend a Verona per la granfondo "Alé La Merckx"

Verona si prepara per un altro weekend di grande ciclismo. Dopo l’arrivo del Giro d’Italia 2019 la città veneta si appresta ad accogliere oltre 2500 ciclisti amatori, provenienti da tutta Europa, per partecipare alla granfondo internazionale Alé La Merckx, che assegnerà anche il primo titolo di Campione Europeo Granfondo.

La granfondo ciclistica Alé La Merckx, giunta alla 13^ edizione, partirà domenica 9 giugno dalla centralissima Piazza Bra. Due i percorsi principali tra cui scegliere: la granfondo di 129 km con un dislivello di 2.600m oppure la mediofondo di 82km con un dislivello di 1.450m.

Quest’anno la granfondo Alé La Merckx è anche tappa unica per l’assegnazione del primo titolo di Campione Europeo Granfondo. L’UEC (Union Européenne de Cyclisme) infatti, ha scelto Verona e la granfondo per la prima edizione del campionato dedicato ai migliori granfondisti/e e squadre granfondo.

Il ritiro dei pacchi gara avverrà sabato 8 giugno dalle ore 14 e fino alle 19, presso piazzale Maestri del Commercio - Via Pallone, e domenica 9 giugno dalle 6 alle 7, sempre in Via Pallone. La partenza della granfondo è prevista alle ore 8 di domenica 9 giugno. Piazza Bra resterà chiusa al traffico dalle ore 2 del mattino fino alle ore 11. Il divieto di transito si estenderà a via degli Alpini e ad un tratto di Corso Porta Nuova.

L’arrivo della granfondo e della mediofondo è invece situato in Via Caroto, Torricelle. Si allega tabella con i luoghi interessati dal percorso e gli orari indicativi di passaggio dei ciclisti. Il primo atleta della mediofondo arriverà intorno alle ore 10,15 mentre il primo atleta della granfondo sarà alle Torricelle intorno a mezzogiorno. Le premiazioni degli atleti della granfondo e della mediofondo sono previste nel Palazzo della Gran Guardia, in Piazza Bra alle ore 14.

Il percorso

Partenza da Piazza Bra, direzione Via Colombo-Via Pancaldo, Parona - L.go Stazione Vecchia, Pedemonte SP12, Gargagnago, Mazzurega, Fumane (fine discesa), S. Rocco, Cerna, S. Anna, Ronconi dove avviene la divisione percorsi.

Il percorso Medio prosegue per Stallavena – incrocio per Bosco CN, Quinto e poi Verona Via Bonfadio e arrivo in Via Caroto, Torricelle.

Il percorso Lungo prosegue per Cappella Fasani, Erbezzo – incrocio per Bosco CN, Bivio del Piocio, Malga P.sso Fittanze, Loc. Faggioli - incr. SP13, Ronconi, Stallavena, Quinto, Verona - Via Bonfadio e arrivo in Via Caroto, Torricelle.

Gli eventi collaterali

La Alé La Merckx, che prende il nome da Alé, celebre produttore di abbigliamento di Bonferraro di Sorgà (VR) e dal “cannibale” Eddy Merckx, non è solo gara competitiva ma anche feste ed eventi collaterali, studiati per grandi e piccini e per chi accompagna i ciclisti.

Sabato 8 giugno L’inizio ufficiale della manifestazione è Sabato 8 giugno con l’apertura alle ore 9, in Via Pallone, dell’Area Expo con stand e gazebo che espongono gli ultimi ritrovati della tecnologia ciclistica.

Alle ore 9,30 partirà in Piazzale Maestri del Commercio la Pedalata Romeo e Giulietta: una pedalata gratuita di circa 31km nel centro storico di Verona, pensata per gli atleti e le loro famiglie. Al termine un pasta party aspetta tutti i partecipanti. Guida d’eccezione sarà l’ex- pro e campione del mondo Mario Cipollini.