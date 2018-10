Chievo Verona e Giampiero Ventura, in due alla ricerca del riscatto

Giampiero Ventura dovrebbe essere il nuovo allenatore del Chievo Verona, dopo l'esonero di Lorenzo D'Anna. Per Ansa, l'accordo sembrerebbe già raggiunto e domani, 10 ottobre, potrebbe già essere il suo primo giorno di allenamento in gialloblu, con annessa presentazione ufficiale anche alla stampa.

Chievo Verona e Giampiero Ventura, in fin dei conti, stanno cercando la stessa cosa: il riscatto. Il tecnico non ha più allenato dopo la mancata qualificazione ai Mondiali della Nazionale azzurra. I gialloblu sono al momento ultimi in classifica, con zero vittorie in otto gare, ed un punteggio fermo a -1, con due punti conquistati nei pareggi di Empoli e Roma e la penalizzazione di tre punti dovuta al caso sulle plusvalenze fittizie.