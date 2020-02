Chievo Verona - Venezia, le probabili formazioni | Marcolini: «Puntiamo in alto»

Reduce dal pareggio esterno di Empoli, la formazione gialloblu si appresta ad affrontare il derby veneto con il Venezia di Dionisi (all'andata la sfida valse la prima vittoria clivense). L'appuntamento è fissato allo stadio Bentegodi di Verona domenica 2 febbraio alle ore 15, quando i ragazzi di Marcolini scenderanno in campo per cercare di allungare la striscia di risultati utili fino ad ora ottenuti.

QUI CHIEVO VERONA - Ancora fuori DI Noia, le buone notizie per Marcolini arrivano da Vignato e Giaccherini, entrambi nuovamente disponibili e probabili titolari nella sfida col Venezia. In conferenza stampa Marcolini è apparso fiducioso: «Loro sono una buona squadra, con delle buone idee, cercheranno come all'andata il possesso palla e la costruzione da dietro con il giro palla. Per noi fare il risultato pieno domani vorrebbe dire riconfermarci e magari guadagnare qualche posizione, cosa che in un campionato così equilibrato dà molta forza. Noi dobbiamo sempre guardare in alto, non ci dobbiamo mai accontentare e cercare invece di guadagnare nuove posizioni in classifica».

QUI VENEZIA - Anche mister Dionisi dal canto suo ha spiegato che «il nostro obiettivo è quello di muovere sempre la classifica ed essere costanti. Noi abbiamo tanto da dimostrare pensando anche alla partita di andata, dove siamo rimasti in dieci quasi da subito. Sarà un match difficile, dovremo restare in partita per tutta la durata dell’incontro. Il Chievo ha giocatori forti, che hanno fatto la Serie A, ma andremo a Verona per giocarcela alla pari, esprimendo il nostro calcio, perchè questa è una qualità della nostra squadra». Poi una breve nota sui convocati: «Sarà convocato Marino e rientrano Maleh e Fiordilino, inoltre ci saranno anche Firenze e Longo».

ARBITRO: Giacomo Camplone di Pescara

Chievo Verona (4-3-1-2): Semper, Renzetti, Cesar, Vaisanen, Dickmann, Segre, Obi, Giaccherini, Vignato, Meggiorini, Djordjevic.

Allenatore: Marcolini.

Venezia (4-3-1-2): Lezzerini, Ceccaroni, Cremonesi, Modolo, Lakicevic, Suciu, Firenze, Caligara, Aramu, Montalto, Longo.

Allenatore: Dionisi