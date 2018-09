Chievo Verona - Udinese, le probabili formazioni | D'Anna si affida al tridente

Il Chievo Verona ospita l'Udinese all stadio Bentegodi, alle ore 15 di domenica 23 settembre, per la quinta giornata di Serie A.

La buona prestazione della scorsa settimana sul campo della Roma, ha portato una ventata di entusiasmo nel club della diga, che occupa ancora l'ultimo posto in classifica a quota -1. D'Anna è chiamato quindi a trovare un altro risultato utile per togliere il segno "meno" dalla casella punti e proseguire nella striscia positiva iniziata con il pareggio contro l'Empoli.

La squadra di Velazquez ha dimostrato fino a questo momento di essere una formazione ostica, che è stata costretta alla sconfitta solamente al Franchi (per 1-0), trovando in tutto 4 punti. Toccati soprattutto dalla lotta per la salvezza, i friulani devono trovare punti al Bentegodi per non farsi trascinare verso i quartieri bassi della graduatoria.

I PRECEDENTI - In serie A le due squadre si sono scontrate 16 volte al Bentegodi, trovando il pareggio in ben 8 occasioni. La sfida si trova dunque in totale parità, dal momento che sia i padroni di casa che gli ospiti hanno conquistato 4 successi a testa.

QUI CHIEVO VERONA - "Abbiamo vissuto questa settimana con entusiasmo e convinzione dopo il pareggio di Roma. Questa squadra può andare oltre quello che ha fatto vedere fino ad adesso: abbiamo potenzialità, qualità e carattere, dobbiamo tirare fuori tutto questo. L’Udinese è una squadra poco spagnola nonostante il suo allenatore, la vedo molto italiana. I bianconeri hanno giocatori di gamba e dovremo avere un possesso palla sicuro contro un avversario che ci aspetterà per poi ripartire. Vogliamo cancellare il segno ‘meno’ dalla nostra classifica, faremo di tutto per riemergere e tornare tra i vivi. La squadra ha sempre risposto bene, stiamo crescendo e vogliamo consolidare la prestazione e il gioco, oltre che le individualità. Serve fiducia, autostima e coraggio".

Così, in sintesi, Lorenzo D'Anna nella conferenza stampa della vigilia. Il tecnico sembra aver principalmente due nodi da sciogliere in vista della sfida con i friuliani, quello tra Cacciatore e Depaoli e quello tra Obi ed Hetemaj. In entrambi i casi sono i primi ad essere favoriti, mentre davanti sarà confermato il terzetto composto da Birsa, Giaccherini e Stepinski.

QUI UDINESE - "Pezzella sta bene, ha avuto un problemino muscolare ma l'abbiamo recuperato. Partita con la squadra e valutiamo domani se può essere messo in campo. Contro il Torino abbiamo fatto una bella prestazione, giocando una partita equilibrata. Il Chievo è una squadra forte: ha avuto qualche difficoltà all'inizio ma ora ha raggiunto un ottimo equilibrio. Lo dimostra il bel pareggio in rimonta con la Roma. Behrami è un leader, un esempio per la squadra: ci sta aiutando molto anche fuori dal campo. Lasagna ha fatto diversi allenamenti personalizzati questa settimana e sta bene. E' una possibilità come Teodorczyk. Domani vediamo, ma l'atmosfera è molto positiva".

Velazquez in conferenza stampa mette in guardia i suoi dalle insidie del Bentegodi. Il tecnico pensa dunque se schierare o meno il neorientrato Pezzella, che probabilmente però si accomoderà in panchina. Nonostante tutto davanti la punta centrale dovrebbe essere ancora Lasagna, con Machis a fare da schermo davanti alla difesa.

ARBITRO - Luca Pairetto di Nichelino.