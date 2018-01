Chievo Verona - Udinese 1-1 | Fanno tutto i gialloblu, tranne vincere

Ci sono almeno tre notizie da dare relativamente alla partita che si è disputata allo stadio Bentegodi di Verona tra il Chievo e l'Udinese: tanto per iniziare, la serie A vede quale prima marcatura del 2018 una rete straordinaria, un vero gioiello balistico che ogni tifoso vorrebbe veder realizzare dal vivo. La seconda notizia è che a segnarla è uno che di goal in carriera ne ha fatti sempre davvero pochi, l'ultimo proprio contro l'Udinese il 23 novembre 2014, vale a dire il metronomo del centrocampo clivense Radovanovic.

L'ultima notizia, positiva solo a metà, è che il Chievo ha dimostrato in questi novanta minuti di sapere come uscire dalla profonda crisi nella quale era precipitato nelle ultime sei gare, arrivando a collezionare ben cinque sconfitte. I ragazzi di Maran hanno disputato un primo tempo pressoché perfetto, entrando in campo con il piglio giusto, aggressivi su ogni pallone, costringendo gli avversari nella loro metà campo per quasi tutta la prima frazione. Eppure, ora viene la nota stonata della terza notizia, tutto ciò non è bastato per ottenere i tre punti in una gara che l'Udinese, alla fine, ha persino rischiato di vincere.

Maran durante la settimana, dopo la sconfitta rimediata a Benevento, si era molto lamentato dell'atteggiamento sbagliato dei suoi. Pronti via, contro l'Udinese i gialloblu hanno subito fatto vedere un approccio alla gara ben diverso, tanto che la partita avrebbe potuto chiudersi già dopo il primo quarto d'ora. Avrebbe, sì perché dopo il vantaggio iniziale siglato da Radovanovic al 9° con un magnifico sinistro di controbalzo da fuori area infilatosi sotto l'incrocio, al minuto 15° era arrivato pure il raddoppio di Cacciatore, con un gran colpo di testa sugli sviluppi di una punizione ben calibrata dal solito Birsa.

Palla al centro dopo l'esultanza incontenibile dell'esterno difensivo clivense e attimi di grande concitazione, perché l'arbitro attende a far riprendere il gioco, il che significa una sola cosa: è in corso il silent check del Var. Il Video Assistant Referee, dopo attimi che sembrano un'eternità, alla fine si fa avanti e comunica all'arbitro in campo la decisione di annullare per fuorigioco la rete del due a zero siglata da Cacciatore. Scelta difficilissima e che lascia qualche perplessità, pur probabilmente essendo corretta.

Tutto da rifare dunque, o quasi, perché il Chievo alla fine ha continuato a macinare gioco, grazie a un ottimo Bastien e al solito lavoro di fino di Birsa, oltre che alla mobilità dell'inedita coppia d'attacco Pucciarelli/Stepinski. L'Udinese praticamente non pervenuta per i primi quaranta minuti, è riuscita però a trovare la via del pareggio grazie a una beffarda quanto impietosa autorete di Tomovic, sfortunato al minuto 41° nel deviare alle spalle dell'incolpevole Sorrentino un cross teso dalla sinistra di Pezzella.

Il secondo tempo del match racconta invece tutta un'altra storia, con il Chievo che riaffonda a tratti nella paura, soprattutto quella di perdere, non riuscendo più ad esprimersi in modo fluido. Le uniche occasioni degne di nota le creano Bastien al 57° con una bella progressione per vie centrali (conclusione sull'esterno della rete) e Birsa all'81° con un tiro cross dalla destra che Bizzarri fatica a trattenere. Nel mezzo tra incertezze e strani fantasmi che riaffiorano, i clivensi hanno se non altro il merito di non essere affondati, nonostante le ripartenze dell'Udinese, molto insidiose a tratti, avrebbero potuto offrire un finale di partita ancora più amaro per Maran e i suoi ragazzi.

Ora i punti in classifica per i gialloblu sono 22, non molti, ma comunque abbastanza per guardare al futuro con fiducia, mentre si va verso la pausa invernale di quindici giorni, prima del ritorno in campo il 21 gennaio (ore 15.00) all'Olimpico contro la Lazio, quando si dovrà capire davvero se il Chievo del 2018 vorrà essere quello visto nel primo, oppure nel secondo tempo della sfida con l'Udinese.