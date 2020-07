Chievo Verona - Trapani probabili formazioni | Emergenza in difesa

«La partita non è semplice, soprattutto a livello mentale. Loro sono affamati di punti, ma noi dobbiamo cercare la vittoria in ogni modo. Il Trapani sta bene e quindi ci vorrà il miglior Chievo per batterlo». Con queste parole l'allenatore gialloblu Alfredo Aglietti si è approcciato alla partita di oggi, 10 luglio. Alle 21, allo stadio Bentegodi, il Chievo Verona ospiterà un Trapani terzultimo in classifica perché penalizzato e pienamente in corsa per la salvezza. Senza i tre punti, però, i veronesi rischierebbero di uscire dalla zona playoff e dall'affollata rincorsa alla promozione.

Aglietti lo aveva detto prima della scorsa partita: «Le sfide con Entella e Trapani sono per noi un bivio per capire quale potrà essere il nostro obiettivo». Con l'Entella è arrivato un pareggio e quindi, se l'obiettivo vuole essere il ritorno in Serie A, per il Chievo stasera c'è solo un risultato utile: la vittoria.

Per battere il Trapani ci vorrà il miglior Chievo, ha detto il tecnico clivense che però non potrà disporre di tutti i suoi giocatori. L'assenza più pesante sarà in mezzo alla difesa dove non potrà scendere in campo lo squalificato Leverbe. Nella retroguardia saranno indisponibili anche Vaisanen e Cotali e quindi Aglietti dovrà prendersi un bel rischio nel disegnare la linea di protezione alla porta di Semper. A centrocampo, poi, mancherà anche Obi, il cui lavoro di filtraggio avrebbe fatto davvero comodo ad una difesa in emergenza.

Ma anche al difesa dei trapanesi di mister Castori avrà qualche defezione. Strandberg non è tra i convocati per infortunio e non poteva essere tra i convocati neanche Scognamillo che è squalificato. Nel centrocampo siciliano mancherà anche Aloi. Non mancherà, invece, il presidente al Trapani che da poco ha scelto il successore del dimissionario Pino Pace. La nuova presidente del Trapani è Monica Pretti.

Arbitrerà Daniele Minelli della sezione di Varese. Queste le probabili formazioni: