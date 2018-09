Chievo Verona - Torino, le probabili formazioni | D'Anna: "Voglio il veleno dai miei giocatori"

Reduce da due sconfitte consecutive, ma soprattutto dalla pessima prova corale contro il Genoa, la formazione guidata da mister D'Anna cerca il riscatto in casa contro il Torino. L'appuntamento è per domenica 30 settembre al Bentegodi alle ore 15.

Precedenti e statistiche

Nel complesso le gare giocate in serie A tra le due compagini sono 20, con 5 vittorie del Chievo, 7 pareggi e 8 sconfitte. Nella passata stagione la sfida del Bentegodi si concluse sul risultato di 0 a 0.

Chievo Verona

Il Chievo dovrebbe tornare a schierare Birsa titolare sulla trequarti campo nella gara contro il Torino, con in attacco il ballottaggio tra Djordjevic e il polacco Stepinski che ha deluso parecchio nella scorsa gara. Reduce dall'infortunio di Genova, non ci sarà Tomovic, mentre è tra i convocati Bani che resta però non al meglio delle condizioni fisiche. A centrocampo dovrebbe trovare spazio dal primo minuto Obi.

Durante l'odierna conferenza stampa, il tecnico clivense è apparso amareggiato per le recenti prove senza carattere da parte dei suoi: «Questa è una squadra che non ha ancora il veleno che voglio io, ci vuole veleno per stare in serie A e ancora non lo vedo. Da parte dei miei giocatori mi aspetto il 100%, perché già il 99,9 % non basta. A Genova abbiamo subìto dei goal che mi fanno arrabbiare, ma col Torino voglio una squadra diversa, serve tirare fuori l'orgoglio con qualunque avversario».

Torino

In casa granata la preoccupazione è tutta per Soriano e De Silvestri, le cui condizioni fisiche restano precarie, ma figurano comunque nella lista dei convocati. Iago Falque ha invece recuperato. In attacco al fianco di Belotti dovrebe esserci Zaza, mentre sull'out di destra potrebbe trovare spazio Berenguer.

Così il tecnico del Toro Mazzarri: «Mi aspetto una gara difficile, anche se il Chievo non ha trovato punti nelle ultime gare e in classifica è rimasto indietro, sul suo campo è tradizionalmente una squadra che mette in difficoltà chiunque».

Arbitro: Marco Guida di Torre Annunziata