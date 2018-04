Chievo Verona - Torino, probabili formazioni | Maran senza Giaccherini

La sconfitta contro il Napoli poteva essere l'ultima gara di Rolando Maran sulla panchina del Chievo Verona. Il suo esonero sembrava già deciso e invece la settimana dei gialloblu è proseguita con la guida tecnica di Maran, il quale si è presentato anche al consueto appuntamento con la stampa per presentare la gara di domani, 14 aprile, tra Chievo Verona e Torino. Si gioca alle 18 al Bentegodi, arbitra il brindisino Marco Di Bello.

E la sconfitta di Napoli "brucia ancora tanto", ha dichiarato Maran, che però con la squadra si è soffermato sugli spunti positivi offerti dalla gara del San Paolo. I gialloblu sono riusciti a imbrigliare la squadra di Sarri per quasi 90 minuti, subendo due gol allo scadere. "Abbiamo messo in campo personalità e coraggio - ha aggiunto Maran parlando ancora della gara giocata domenica 8 aprile - Abbiamo ritrovato solidità e una grande voglia di essere aggressivi". Mentre sul match contro i granata di domani, il tecnico gialloblu è consapevole che gli avversari sono in forma, vengono da tre vittorie consecutive, però "siamo andati a Napoli e tutti ci davano per spacciati e abbiamo sfiorato un grandissimo risultato - ha detto Maran - Quindi abbiamo tutte le nostre carte da giocare anche se incontriamo una squadra che sta bene". Ma tra gli assi che Maran non potrà giocare c'è lo squalificato Giaccherini. Per sopperire a questa assenza, il tecnico ha pensato a diverse soluzioni. "Devo valutare anche gli acciacchi di chi è disponibile - ha dichiarato Rolando Maran - Ma tutti sono pronti a dare il contributo giusto in una squadra che ha capito quale strada prendere per arrivare in fretta alla salvezza".

Sulla panchina del Torino siederà, invece, Walter Mazzarri che ai suoi ha chiesto un salto di qualità nella partita del Bentegodi. I granata infatti possono ancora sperare di raggiungere una posizione di campionato utile per partecipare ad una competizione europea nella prossima stagione. Mazzarri non vuole che la sfida di domani sia sottovalutata, solo perché il Chievo lotta per la salvezza, anzi. "Bisogna pensare al Chievo come se fosse una grande squadra - ha detto Mazzarri - Nelle ultime gare ha offerto ottime prestazioni e poi le squadre che si devono salvare sono quelle più agguerrite". Mentre dell'obiettivo europa, Mazzarri non ha voluto parlare. "Servono fatti, non parole", ha aggiunto.

Le probabili formazioni in campo domani devono tener conto dello squalificato Giaccherini del Chievo e degli infortunati nel Torino, in particolare Milinkovic e Niang. Anche Ljajic è in dubbio tra i granata, ma Mazzarri lo ha comunque convocato.