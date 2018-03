Chievo Verona - Sassuolo, le probabili formazioni | Due interrogativi per Maran

Allo stadio Bentegodi si affrontano Chievo Verona e Sassuolo per la ventisettesima giornata di Serie A, con il fischio d'inizio fissato per le ore 15 di domenica.

Dopo aver interrotto il proprio digiuno di vittorie contro il Cagliari, il club della diga è caduto al Franchi di Firenze, con il terzultimo posto sempre a poche lunghezze di distanza. Maran deve quindi trovare i tre punti contro la diretta rivale emiliana, per non peggiorare ulteriormente la propria situazione.

Periodo decisamente complicato anche per i ragazzi di Iachini, che nelle ultime cinque partite hanno conquistato un solo punto. Un'altra sconfitta porterebbe i neroverdi in una posizione molto difficile, con lo spettro delle retrocessione che si farebbe ancora più concreto.

I PRECEDENTI - Nella massima serie le due formazioni si sono scontrate allo stadio Benetegodi solamente 4 volte, con un bilancio attualmente in perfetta parità: sono uno a testa infatti i successi conquistati, mentre in 2 occasioni la sfida si è conclusa in parità.

QUI CHIEVO VERONA - "L'atteggiamento non deve cambiare. Poche parole e tanti fatti sul campo.

Settimana travagliata, tanti giocatori si sono allenati in parte. Abbiamo due allenamenti per valutare tutti. Inglese e Giaccherini si sono allenati a parte nei giorni scorsi, sembra che possano tornare in gruppo adesso, ma devo calibrare anche la tenuta dei 90 minuti.

A Firenze dovevamo fare qualcosina di più, mi sono reso conto delle difficoltà oggettive che portava il vento.

Le partite con grande equilibrio vengono decise anche dai duelli uno contro uno, dalla conquista delle seconde palla. Dobbiamo essere bravi ad arrivare prima degli altri".

Queste, in sintesi, le parole in conferenza stampa di Maran, in vista della sfida di domenica, per la quale l'intera rosa è a disposizione. Gamberini, Giaccherini ed Inglese però non sono nelle migliori condizioni e potrebbero fare spazio a Bani, Hetemaj e uno tra Pellissieri e Stepinski. Per il resto, dovrebbero esserci Cacciatore e Gobbi nel ruolo di terzini, con Radovanovic, Castro e Birsa ai loro posti, e Meggiorini in attacco.

QUI SASSUOLO - "Tutte le partite non si dovrebbero sbagliare, conterà molto la prestazione della squadra, che a volte c’è stata ma senza raccogliere frutti. Servirà una partita ancora più attenta, perché giochiamo contro una squadra che si conosce bene, che ha lo stesso stesso allenatore da anni, una squadra esperta e fisica. Servirà una grande partita e dovremo abbinarci quello che è mancato in quelle scorse, mettere la palla dentro è fondamentale per fare punti.

Ci siamo allenati bene, abbiamo qualche situazione da verificare a livello fisico. Ora conta il campo, dovremo avere organizzazione, personalità, concentrazione".

Iachini cerca di caricare i suoi verso lo scontro salvezza, al quale non parteciperà lo squalificato Berardi, l'infortunato Letschert e probabilmente anche l'acciaccato Matri. Babacar dovrebbe essere quindi la punta centrale, con Politano e uno tra Ragusa e Adjapong ai lati. In difesa ci saranno quasi certamente Lirola, Goldaniga, Acerbi e Peluso, protetti da una mediana composta da Missiroli, Magnanelli e Duncan.

ARBITRO - Marco Guida di Torre Annunziata.