Chievo Verona - Sassuolo, le probabili formazioni | Maran: "Dobbiamo essere affamati"

Il Chievo Verona riceve il Sassuolo alle 18.30 di mercoledì per il recupero della ventisettesima giornata di Serie A, interrotta per la prematura morte di Davide Astori, il capitano della Fiorentina scomparso alla vigilia del match tra la sua squadra e l'Udinese.

La vittoria in rimonta ottenuta contro la Sampdoria è stata una vera boccata d'ossigeno per la squadra di Maran, che ha potuto così allontanarsi un po' dalla zona "calda" della classifica: contro gli emiliani però il club della diga deve trovare un risultato positivo, per non essere nuovamente trascinato verso il basso.

Più utile per il morale che per la classifica, il pareggio contro il Napoli ha comunque permesso ai ragazzi di Iachini di non perdere terreno dalle rispettive concorrenti e ora proveranno a cercare lo strappo finale proprio nello scontro salvezza del Bentegodi.

I PRECEDENTI - Il bilancio degli scontri tra le due formazioni in terra veronese, nella massima serie, vede leggermente in vantaggio i padroni di casa con 3 vittorie contro 2, mentre in 4 occasioni la sfida si è conclusa in parità.

QUI CHIEVO VERONA - "Recuperiamo Bastien, solo lui. Abbiamo fatto un bel passo avanti, un passo importante. Bisognava rompere il momento negativo, andava interrotto con una prova suberba e c'è stata, è venuta fuori una vittoria contro una squadra forte. Abbiamo portato a casa un risultato importantissimo. E' un primo passo, lo sappiamo, infatti contro il Sassuolo dobbiamo stare attenti, ha pareggiato col Napoli. E' una gara da affrontare con attenzione, fame e concretezza. Dobbiamo portare a casa i tre punti.

Abbiamo 9 finali, dobbiamo pensare al presente e basta. Si chiama Sassuolo. Dimentichiamo aspetti positivi e negativi, mettiamo in campo la fame. Spero che i ragazzi confermino quanto di buono fatto con la Samp, dobbiamo mettere in campo voglia, cuore, grinta. L'avevo chiesto anche nell'ultima gara, a fine primo tempo.

Castro è stato più trequartista con la Samp, non volevo spostare troppi giocatori. Lui l'aveva già fatto. Come indicazioni nuove dobbiamo essere bravi a leggere le partite, devo adattare la squadra. Voglio concretezza, lo ripeto, dobbiamo giocare ogni gara come se fosse l'ultima. Manteniamo fede ai nostri concetti".

Maran non ha convcato Dainelli per la sfida contro gli emiliani, mentre sarà a disposizione Gamberini, che potrebbe far rifiatare Tomovic o Bani. Non convocato neppure Jaroszynski, i terzini dovrebbero essere Cacciatore e Gobbi, con Castro e Giaccherini davanti a loro. A centrocampo dovrebbero partire dal primo minuto Radovanovic ed Hetemaj, mentre in attacco i principali candidati ad una maglia da titolare sono Ingelse e Meggiorini.

QUI SASSUOLO - "Ci siamo imposti di guardare a tutte le partite come partite importanti e di portare a casa punti. Col Napoli potevamo anche portare a casa qualcosa in più. Col Chievo dovremo dare continuità di prestazioni e portare a casa i tre punti.

Il modulo? Porteremo avanti il nostro atteggiamento tattico poi in base alla condizione dei ragazzi che verificherò tra oggi e domani mattina, vedremo come scendere in campo, col Napoli abbiamo speso molto. Vedremo se cambiare qualcosa. Quando ci sono due partite ravvicinate, conta come recuperi, la squadra a mio avviso ha fatto bene e ha avuto la stessa pericolosità sia col 3-5-2 che col 4-3-3, ad oggi siamo in grado di portare avanti nella stessa maniera entrambi gli atteggiamenti tattici.L'esplosione di Sensi e l'esclusione di Magnanelli? Non esiste nessun caso Magnanelli, non c'è nulla di particolare, semplicemente Francesco ha tirato la carretta fin qui, ha giocato sempre, e mi pareva giusto farlo rifiatare, ora avremo diverse partite ravvicinate in cui ci sarà bisogno di tutti. Nello stesso tempo ho visto crescere bene Sensi e questo mi dà la tranquillità di poter far rifiatare l'uno o l'altro.

Chievo? Giocano insieme e con lo stesso allenatore da anni, ci vorrà grande attenzione, cura del dettaglio in ogni momento, applicazione e organizzazione".

Iachini mette in guardia i suoi dalla sua vecchia squadra e studia il metodo per uscire indenne dal Bentegodi. Letschert è ancora indisponibile e potrebbe affidarsi al terzetto di centrocampo Missiroli - Magnanelli - Duncan, a protezione della linea difensiva composta da Lirola, Acerbi, Goldaniga e Peluso. In attacco sembra confermato il tridente Politano - Babacar - Berardi.

ARBITRO - Paolo Tagliavento di Terni.