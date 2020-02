Chievo Verona - Salernitana, le probabili formazioni | Meggio recupera

La 24esima giornata del campionato di Serie B si chiuderà domani, 17 febbraio, con il posticipo del lunedì tra Chievo Verona e Salernitana. Si gioca al Bentegodi e il fischio d'inizio lo darà, alle 21, l'arbitro Francesco Fourneau della sezione di Roma.

LA POSTA IN GIOCO

È scontato dire che entrambe le squadre giocheranno per vincere e quindi aggiungere altri tre punti per la loro classifica. Tre punti però che non avranno lo stesso valore. Il Chievo Verona vuole tornare nella zone playoff, che attualmente è a cinque lunghezze. Dunque, vincere domani non farà tornare i gialloblu nelle posizioni che contano, ma almeno permetterà loro di non perdere la scia. La Salernitana, invece, è in zona playoff e una sconfitta non le toglierebbe il quinto posto. Una vittoria però la porterebbe a -1 dalla seconda posizione, che vale la promozione diretta.

La situazione è stata ben fotografata dai due tecnici. Quello gialloblu, Michele Marcolini, è stato categorico: «L'unico approccio alla gara deve essere quello di chi ha voglia di vincere». Quello dei campani ed ex del Chievo, Gian Piero Ventura, ha descritto la sfida di domani come: «Una gara importante per capire cosa vogliamo diventare».

I CONVOCATI DEL CHIEVO VERONA

Sono 24 i convocati da Marcolini. Nella lista c'è Meggiorini che nella gara pareggiata contro il Pisa era uscito per infortunio. I guai fisici sembrano superati e il giocatore sembra in grado di partire dal primo minuto. In difesa torna possibile l'opzione Cotali per la fascia sinistra, dove però Renzetti sembra essere favorito per la maglia da titolare. A centrocampo torna dalla squalifica Obi, ma resta ancora indisponibile Di Noia. In attacco, ci sono i soliti due dubbi: il primo è per il ruolo da trequartista, dove i papabili sono Giaccherini, Ongenda e Vignato; il secondo è il ruolo di spalla per Meggiorini, dove l'opzione Ceter sembra ancora preferita a quella di Djordjevic.

I CONVOCATI DELLA SALERNITANA

Sono 21 gli atleti che saliranno a Verona da Salerno insieme a mister Ventura. In difesa mancheranno Heurtaux e Lopez, che si aggiungono al già indisponibile Mantovani. Per il resto, solo conferme per una squadra che ha guadagnato 14 punti nelle ultime 7 gare.

Queste le probabili formazioni: