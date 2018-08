Chievo, D'Anna non vuole fare sconti al Pescara. "Sarà partita vera"

Cominciamo a far sul serio e voglio delle risposte sul campo. Deve essere una partita vera.

Lorenzo D'Anna, allenatore del Chievo Verona, mira alla vittoria nella partita che si giocherà domani 12 agosto alle 18 allo stadio Bentegodi. Per il terzo turno di Coppa Italia, i gialloblu avranno come avversario il Pescara nella prima partita che conta in questa stagione. Dopo una serie di amichevoli non positive, come la sconfitta per 2-0 contro il Napoli o quella per 5-0 contro l'Hoffenheim, il Chievo Verona vuole iniziare la nuova stagione con un successo che lo porterebbe a dicembre a giocare il quarto turno di Coppa Italia contro la vincente della partita tra Cagliari e Palermo. Ma soprattutto lo porterebbe alla prima sfida di campionato con un po' di fiducia in più, dato che la Serie A del Chievo comincia in casa contro i campioni d'Italia della Juventus, forti dell'arrivo di Cristiano Ronaldo.

Ma oltre alla vittoria, D'Anna vuole vedere anche altro. "Voglio vedere progressi e voglio vedere una squadra che lotta", ha detto il mister, che fin da questa prima gara deve trovare delle soluzioni per la difesa già colpita da diversi infortuni. Cesar, ad esempio, non è stato neanche convocato. Tra i convocati ci sono Jaroszynski, Cacciatore e Bani che comunque hanno avuto dei problemi fisici durante la preparazione. "Dietro non siamo stati molto fortunati - ha dichiarato D'Anna - Le condizioni di Bani sono da valutare ma non è al 100%. È arrivato Luca Rossettini e sta bene, però la difesa è l'unico reparto in cui dobbiamo fare delle valutazioni".