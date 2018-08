Il Chievo parte bene. Vittoria contro il Pescara. D'Anna: "Sono contento"

Un colpo di testa di Rigoni al decimo minuto del secondo tempo basta al Chievo Verona per passare il terzo turno di Coppa Italia, superando il Pescara per 1-0. A dicembre, i gialloblu torneranno a giocare in questo torneo e affronteranno il Cagliari, ma prima ci sarà circa metà del campionato di Serie A da affrontare, campionato che comincia sabato prossimo, 18 agosto, al Bentegodi contro la Juventus.

L'allenatore gialloblu Lorenzo D'Anna ieri, 12 agosto, contro il Pescara non ha potuto schierare il nuovo acquisto Joel Obi, ufficializzato proprio alla vigilia dell'incontro. Tra l'altro, i clivensi, pare stiano concludendo un nuovo affare di calciomercato, che potrebbe riportare in Italia il difensore Federico Barba. Proprio la difesa è il reparto più in sofferenza per i gialloblu a causa dei diversi infortuni capitati durante la fase prestagionale. Ora però la stagione 2018-2019 è cominciata con la prima partita ufficiale, ed è cominciata con una vittoria col minimo scarto e senza reti subite.

Nel 4-3-3 di D'Anna c'è stato spazio per un solo nuovo arrivato, il centrale difensivo Rossettini. In attacco, Birsa e Giaccherini sono stati le ali della punta Stepinski e a centrocampo l'autore del gol Rigoni e l'autore dell'assist Hetemaj hanno giocato con il perno centrale Radovanovic, capitano in campo. In difesa, il tecnico clivense non ha voluto rischiare Bani, mentre Depaoli e Cesar erano indisponibili.

Il Pescara non ha creato nessun grande pericolo al Chievo. I veronesi sono andati vicino al vantaggio in diverse occasioni nel primo tempo, ma è mancata la precisione. Nella ripresa, gli abruzzesi non colgono l'unica occasione vera dopo il gol di Rigoni. Poi il Chievo amministra giunge al termine della gara senza sofferenza alcuna.